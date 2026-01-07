Menü Kapat
Editor
 | Murat Makas

Beşiktaş kararı verdi! Sürpriz ayrılık yaşandı, Antalya kampından gitti

Beşiktaş Antalya kampı sırasında bir futbolcusunun daha takımdan ayrıldığını duyurdu. Stoper Gabriel Paulista'nın takımdan ayrıldığı açıklandı.

Beşiktaş kararı verdi! Sürpriz ayrılık yaşandı, Antalya kampından gitti
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda puan kayıpları yaşamak istemeyen Beşiktaş ara transfer döneminde kadroya takviye çalışmalarına devam ediyor. Kartal'da ayrılacak oyuncular da gündemde. Beşiktaş'ta Antalya kampı sırasında sürpriz ayrılık yaşandı.

Beşiktaş kararı verdi! Sürpriz ayrılık yaşandı, Antalya kampından gitti

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ PAULISTA AÇIKLAMASI

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista'nın ailevi gerekçelerle ayrılmak istediğini ve bu talebin kabul edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten 35 yaşındaki stoperle ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini yönetim kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, talebi kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir. Gabriel Paulista, kulübümüzün bilgisi ve izni dahilinde ülkesine dönerek transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampımızdan ayrılmıştır."

Beşiktaş kararı verdi! Sürpriz ayrılık yaşandı, Antalya kampından gitti

Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu başında kadrosuna kattığı Paulista, tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta bir gol kaydetti.

