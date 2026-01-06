Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Beşiktaş'ta sürpriz kaleci gelişmesi: Menajerinden müjde geldi! İngiltere'den geliyor

Trendyol Süper Lig devi Beşiktaş’ta kış transfer dönemi tüm hızıyla sürerken, taraftarları heyecanlandıracak bir haber İngiltere'den geldi. Siyah-beyazlıların kalesi için bir numaralı hedefi Londra ekibi Chelsea'de forma giyen yıldız file bekçisi cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta sürpriz kaleci gelişmesi: Menajerinden müjde geldi! İngiltere'den geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 15:23

Beşiktaş yönetimi, sezonun ikinci yarısında kaleyi sağlama almak adına rotasını Premier Lig'e çevirdi.

Beşiktaş'ta sürpriz kaleci gelişmesi: Menajerinden müjde geldi! İngiltere'den geliyor

MENAJERİNDEN MÜJDE GELDİ!

Chelsea forması giyen Danimarkalı eldiven Filip Jörgensen için yürütülen pazarlıklarda beklenen kritik açıklama oyuncunun temsilcisinden geldi. Genç kalecinin menajeri, transferdeki son durumu özetlerken Siyah-Beyazlı camiayı sevindiren ifadeler kullandı.

Beşiktaş'ta sürpriz kaleci gelişmesi: Menajerinden müjde geldi! İngiltere'den geliyor

"BEŞİKTAŞ SEÇENEKLERİMİZ ARASINDA"

Takvim’in haberine göre; Jörgensen’in temsilcisi, oyuncusunun geleceğine dair yaptığı açıklamada İstanbul ihtimaline yeşil ışık yaktı. Temsilci, "Beşiktaş şu an masadaki en ciddi seçeneklerimizden biri. Oyuncum da Beşiktaş forması giymeye ve kariyerine Türkiye’de devam etmeye oldukça sıcak bakıyor," diyerek transferin önündeki en büyük engellerden birinin kalktığını işaret etti.

Beşiktaş'ta sürpriz kaleci gelişmesi: Menajerinden müjde geldi! İngiltere'den geliyor

SERGEN YALÇIN'IN "10 YILLIK" PLANI

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin, 23 yaşındaki file bekçisini "gelecek 10 yılın kalecisi" olarak gördüğü belirtiliyor. Villarreal’de oynadığı dönemde bir sezonda yaptığı 143 kurtarışla La Liga rekorlarını altüst eden Jörgensen, Chelsea’de beklediği forma şansını bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyor.

Beşiktaş'ta sürpriz kaleci gelişmesi: Menajerinden müjde geldi! İngiltere'den geliyor

PAZARLIKLARDA FORMÜL: 1.5 YILLIK KİRALAMA

Beşiktaş, Chelsea’nin 24.5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı genç yıldız için 1.5 yıllık kiralama ve satın alma opsiyonu üzerinden görüşmelerini sürdürüyor. İngiliz ekibinde yaşanan teknik direktör değişikliği süreci biraz yavaşlatsa da oyuncunun net tavrı, Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor.

Beşiktaş'ta sürpriz kaleci gelişmesi: Menajerinden müjde geldi! İngiltere'den geliyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
19 şehirde çocuk müstehcenliği operasyonu! 40 şüpheli gözaltına alındı
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.