Beşiktaş'ta sürpriz kaleci gelişmesi: Menajerinden müjde geldi! İngiltere'den geliyor

Beşiktaş yönetimi, sezonun ikinci yarısında kaleyi sağlama almak adına rotasını Premier Lig'e çevirdi.

MENAJERİNDEN MÜJDE GELDİ!

Chelsea forması giyen Danimarkalı eldiven Filip Jörgensen için yürütülen pazarlıklarda beklenen kritik açıklama oyuncunun temsilcisinden geldi. Genç kalecinin menajeri, transferdeki son durumu özetlerken Siyah-Beyazlı camiayı sevindiren ifadeler kullandı.

"BEŞİKTAŞ SEÇENEKLERİMİZ ARASINDA"

Takvim’in haberine göre; Jörgensen’in temsilcisi, oyuncusunun geleceğine dair yaptığı açıklamada İstanbul ihtimaline yeşil ışık yaktı. Temsilci, "Beşiktaş şu an masadaki en ciddi seçeneklerimizden biri. Oyuncum da Beşiktaş forması giymeye ve kariyerine Türkiye’de devam etmeye oldukça sıcak bakıyor," diyerek transferin önündeki en büyük engellerden birinin kalktığını işaret etti.

SERGEN YALÇIN'IN "10 YILLIK" PLANI

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin, 23 yaşındaki file bekçisini "gelecek 10 yılın kalecisi" olarak gördüğü belirtiliyor. Villarreal’de oynadığı dönemde bir sezonda yaptığı 143 kurtarışla La Liga rekorlarını altüst eden Jörgensen, Chelsea’de beklediği forma şansını bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyor.

PAZARLIKLARDA FORMÜL: 1.5 YILLIK KİRALAMA

Beşiktaş, Chelsea’nin 24.5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı genç yıldız için 1.5 yıllık kiralama ve satın alma opsiyonu üzerinden görüşmelerini sürdürüyor. İngiliz ekibinde yaşanan teknik direktör değişikliği süreci biraz yavaşlatsa da oyuncunun net tavrı, Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor.