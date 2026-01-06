Altın ve gümüş bir anda fırladı! Gram altın rekora yaklaştı: İşte 6 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyması altın piyasasında sert dalgalanmalara neden oldu. Geçtiğimiz hafta inişli çıkışlı bir grafik çizen altın 6 Ocak Salı gününü yükselişle açtı. Altın yatırımcısı ise tırmanan jeopolitik gerilimin piyasayı nasıl etkileyeceğine kilitlendi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 6 Ocak 2026 altın fiyatları...