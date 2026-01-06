Altın ve gümüş bir anda fırladı! Gram altın rekora yaklaştı: İşte 6 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Kategoriler
ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyması altın piyasasında sert dalgalanmalara neden oldu. Geçtiğimiz hafta inişli çıkışlı bir grafik çizen altın 6 Ocak Salı gününü yükselişle açtı. Altın yatırımcısı ise tırmanan jeopolitik gerilimin piyasayı nasıl etkileyeceğine kilitlendi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 6 Ocak 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.165,81₺
Gram Altın Satış: 6.166,63₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.354,00₺
Çeyrek Altın Satış:10.449,00₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.709,00₺
Yarım Altın Satış: 20.898,00₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış:40.419,57₺
Tam Altın Satış: 41.224,80₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.774,56₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.822,19₺
GÜMÜŞ
Gümüş Alış: 107,62₺
Gümüş Satış:107,69₺