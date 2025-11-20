Yargıtay'dan emsal karar! Fotoğrafa beğeni atarken iki kez düşünün: Tazminat ödeyebilirsiniz

Kayseri'de Kayseri’de yaşayan H.B. ile S.B. karşılıklı boşanma davası açtı. H.B. verdiği dilekçede eşinin kendisini aşağıladığını, harçlık vermediğini, sosyal medyada başka kadınların fotoğraflarına beğeni gönderdiğini belirtti. Kadın, eşinden 5 bin TL yoksulluk nafakası ve 500 bin TL de tazminat talep etti.

AĞIR KUSURLU SAYILDI

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, Davalı eş S.B. de boşanmak istediğini belirterek karısı H.B.'nin babasına hakaret ettiğini, eşinin aşırı kıskanç olduğunu, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara hakaret sayılacak yorum yaptığını iddia etti.

Kayseri 5. Aile Mahkemesi, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında erkeğin ağır, kadının az kusurlu olduğu gerekçesiyle her iki davanın kabulüne karar verdi. Mahkeme, tarafların boşanmalarına, kadın lehine aylık 500 TL tedbir nafakasına, az kusurlu, geliri olmayan ve boşanmakla yoksulluğa düşecek kadın lehine aylık 750 TL yoksulluk nafakasına, ayrıca kadın lehine yasal faiziyle birlikte 40 bin TL maddî ve 40 bin TL manevî tazminata, ağır kusurlu olduğundan erkeğin tazminat taleplerinin reddine karar verdi.

KARŞI CİNSİN FOTOĞRAFINI BEĞENEN YANDI

Davalı koca, karara itiraz edince dosya Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne gitti. Davalı eş, kusurlu olmadığını, kadının tam kusurlu olduğunu nafaka ve tazminat miktarının yüksek olduğunu ileri sürdü. İstinaf mahkemesi, davalı eşin “Başka kadınlara ait fotoğrafları beğenerek güven sarsıcı davranışlarda bulunduğunu” belirterek erkeğin ağır kusurlu olduğuna, kadına bağlanan yoksulluk nafakasının da 1000 TL'ye yükseltilmesi gerektiğine karar verdi. Kadın lehine mahkemenin verdiği maddi tazminat miktarının da 30 bin TL'ye, manevi tazminat miktarının da 30 bin TL'ye düşürülmesi gerektiğine karar verdi.

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği karara davalı ve davacı karı koca itiraz etti. Dosya, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne geldi. Daire, emsal bir karara imza atarak, “Başka kadınlara ait fotoğrafları beğenerek güven sarsıcı davranışlarda bulunmayı” boşanma nedeni kabul ederek Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği kararı oy birliğiyle onadı.