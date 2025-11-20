Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren zam kararı! Daha yüksek tazminat alabilirsiniz

Yargıtay milyonlarca işçiyi ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Denizli’de işten çıkarılan bir işçi, ihbar tazminatı da ödenmeden işten çıkartıldığını, ihbar süresi içinde iş yerinde ücretlere zam yapıldığını belirterek mahkemenin yolunu tuttu. Kıdem tazminatını zamlı almak isteyen işçiye ise iyi haber Yargıtay'dan geldi. Denizli Bölge Adliye Mahkemesi de iş mahkemesinin kararını doğru buldu.

TAZMİNAT ZAMLI ÖDENMELİ KARARI

Yargıtay’a taşınan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi kararında, ihbar süresi tanınmaksızın ve ihbar tazminatı da tam olarak ödenmeden işverence işçinin işten çıkartılması durumunda, ihbar süresinin sonuna kadar iş yerinde uygulamaya konulan ücret artışından, iş sözleşmesi feshedilen işçinin de yararlandırılması gerektiği belirtildi.

Başvuruyu inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (Esas No: 2025/1599, Karar No: 2025/5178) kararında, ihbar süresi tanınmaksızın ve ihbar tazminatı da tam olarak ödenmeden işverence fesih yapılması olasılığına karşı tarihsel süreç incelendiğinde, Yargıtayın iş uyuşmazlıklarına bakan dairelerinin istikrar bulmuş içtihada sahip olduğunun görüldüğü vurgulandı. Buna göre ihbar süresi sonuna kadar iş yerinde uygulamaya konulan ücret artışından iş sözleşmesi feshedilen işçinin yararlandırılması gerektiği belirtilerek bu yönde geçmişte verilen Yargıtay kararlarına atıf yapıldı. İş hukukuna göre de iş ilişkisinin ihbar süresinin sonuna kadar devam ettiği kaydedildi.

ZAM ORANINA GÖRE YENİDEN HESAPLANACAK

Kararda, bölge adliye mahkemesi kararları arasındaki uyuşmazlığın, iş sözleşmesinin usulüne uygun ihbar süresi tanınmaksızın feshedilmesi durumunda ihbar süresi sonuna kadar iş yerinde uygulamaya konulan ücret artışından işçinin yararlanacağına dair İzmir Bölge Adliye Mahkemesi kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği belirtildi.

Bu karar uyarınca davayı açan işçinin kıdem tazminatı, hak kazanmış olduğu ihbar süresi içinde iş yerinde işçi ücretlerine yapılan zamma göre hesaplanarak ödenecek. İşçinin alacağı kıdem tazminatı, iş yerindeki zam oranında artacak.

KIDEME GÖRE İHBAR TAZMİNATI

Kamuoyunda ihbar süresi olarak biliniyor ve çalışanın işyerindeki kıdemine göre belirleniyor:

-6 aydan kısa çalışan: 2 hafta

-6 ay – 1,5 yıl arası çalışan: 4 hafta

-1,5 – 3 yıl arası çalışan: 6 hafta

-3 yıldan fazla çalışan: 8 hafta