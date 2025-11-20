Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Yapay zeka ekosistemi merkeziyetsizlik ile gelişecek

Türkiye’nin yatırım teknolojileri alanındaki öncü şirketi ForInvest, “Yatırımda Yeni Çağ: Yapay Zeka” temasıyla düzenlediği üçüncü Yatırım Teknolojileri Zirvesi ile sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirerek yatırım ekosisteminin geleceğine ışık tuttu. Programda FODER & SEPAM Yönetim Kurulu Üyesi İskender Ada ile BlockchainIST & BAU Araştırmacı, Yazar Turan Sert, özellikle merkeziyetsiz yapay zeka alanındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Yapay zeka ekosistemi merkeziyetsizlik ile gelişecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 15:25

Yatırım dünyasının dönüşümünü hızlandıran yapay zekâ, veri analitiği, dijital varlıklar ve finansal teknolojiler odağında Forinvest tarafından düzenlenen InvestTech Summit, bu yıl üçüncü kez gerçekleştirildi. Her yıl büyüyen içeriği, ulusal ve uluslararası konuşmacıları ile sektörün nabzını tutan zirve; teknoloji sağlayıcıları, finans kurumları, girişimler ve yatırım profesyonellerini aynı çatı altında bir araya getirdi.

Yapay zeka ekosistemi merkeziyetsizlik ile gelişecek

Zirvede, FODER & SEPAM Yönetim Kurulu Üyesi İskender Ada ile BlockchainIST & BAU Araştırmacısı, yazar Turan Sert, “Merkeziyetsiz Yapay Zekâ” başlıklı oturumda Web3’ün yükselişi, blok zinciri altyapıları ve yapay zekânın merkeziyetsizleşme potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'GÜCÜ DAĞITMAK MÜMKÜN'

İskender Ada konuşmasında, Web3’ün temel motivasyonunun Web2 döneminde giderek büyüyen aracı kurumlar nedeniyle oluşan güç konsantrasyonunu dağıtmak olduğuna dikkat çekti. Ada, dijital dünyada aracısız işlem yapabilme, bireylerin ekonomik potansiyelden daha fazla pay alması ve veri sahipliğinin kişilere geçmesi gibi prensiplerin Web3’ün omurgasını oluşturduğunu belirtti. Ada, “Aracılığı tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil; ancak gücü dağıtmak mümkün. Web3’ün çıkış felsefesi temelde bu.” dedi.

'ALTERNATİF BİR EKOSİSTEM DE OLUŞABİLİR'

Turan Sert oturumda, yapay zekâ agent’larının Web3 dünyasındaki karmaşık kullanıcı deneyimlerini sadeleştirebileceğini vurguladı. Uzun vadede yapay zekâ alanındaki aşırı merkeziyetin risklerine dikkat çeken Sert, bugün yalnızca birkaç büyük model ve dev teknoloji şirketinin pazarı belirleyici konumda olduğunun altını çizdi. Sert, Web3’ün yapay zekâ alanında alternatif, şeffaf ve hesap verebilir ekosistemlerin oluşmasını mümkün kılabileceğini kaydetti.

“Kullanıcıların kendi verileri üzerinde kontrol sahibi olduğu, katkıları karşılığında ödüllendirildiği bir yapay zekâ veri ekosistemi mümkün hale gelebilir.” diyen Sert, tamamen merkezi yapay zekâ modellerinin hâkim olduğu bir geleceğin şeffaflık eksikliği, hesap verebilirlik sorunları, yönlendirilmiş karar mekanizmaları ve bilgi tekelleşmesi gibi ciddi riskler taşıdığına vurgu yaptı.

ETİKETLER
#yapay zeka
#blockchain
#Web3
#Fintech
#Merkeziyetsizlik
#Ekonomi
