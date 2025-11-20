Türkiye'nin rakibi kim oldu? A Milli Takım 2026 Dünya Kupası play-off rakibi

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off kura çekimi bugün FIFA'nın İsviçre'de yer bulunan merkezinde gerçekleştirildi.

Kura çekiminin gerçekleştirilmesinin ardından A Milli Takımımızın kimle karşılaşacağı belli oldu.

Vatandaşlar tarafından Türkiye'nin rakibi kim olduğu merak ediliyor.

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabında Romanya eşleşti. Ay-Yıldızlıların, Romanya ile oynayacağı karşılaşma 26 Mart 2026 tarihinde Türkiye'de gerçekleştirilecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmadan A Milli Takım galibiyet ile ayrılırsa 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final etabına yükselmeye hak kazanacak.

TÜRKİYE ROMANYA YENERSE KİMLE OYNAYACAK?

A Milli Takım, Romanya karşısında galibiyet alırsa 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off finaline yükselecek. Finalde Ay-Yıldızlılar, Slovakya- Kosova eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.