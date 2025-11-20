Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Editor
Editor
 Nalan Güler Güven

Türkiye'de tek! 59 yaşında ama görenleri kendine hayran bıraktırıyor

Türkiye'de tek olduğu belirtilen 1966 model 21 camlı Volkswagen Samba'yı görenler hayran kalıyor. 40 yıl önce satın aldığını söyleyen iş adamı Tuncay Sönmez kendine hayran bıraktıran aracına gözü gibi bakıyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.11.2025
15:18
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
15:18

İngiltere'de uzun yıllar tekstil işiyle uğraşan iş adamı Tuncay Sönmez'in 59 yaşındaki Volkswagen Samba model aracını görenler hayranlıkla izliyor. Klasik araç merakının olduğu söyleyen Tuncay Sönmez, 6 adet Rolls Royce ve bir kaç tane aracının olduğunu söyledi. Sönmez, en çok sevdiği araçlarından biri de dünyada çok nadir bulunan 21 camlı Volkswagen Samba.

Türkiye'de tek! 59 yaşında ama görenleri kendine hayran bıraktırıyor

"YENGE ÇOK ZOR SATTI"

1966 model bu aracı 40 yıl önce alırken çok zorlandığını dile getiren Sönmez, şunları söyledi: "40 yıl önce Hürriyet Mahallesi'nde gördük, çok bakımsızdı. Sahibini bulduk satmadı. Sürekli almayı istedik, görüştük ama bizi hep "yenge satmıyor" diye geri çevirdi. Bir gün karar verdik farklı yaklaşmak üzere plan yaptık. Yoksul gibi giyindik. Dağ köylerinden yumurta toplayıp şehirde satacağız, iş yapacağız ekmek parası için satın dedik. Bu sefer yenge 'tamam, çocuk iş yapacak madem satalım' dedi. Bugünün parasıyla 55 bin liraya aldık ama çok bakımsızdı."

Türkiye'de tek! 59 yaşında ama görenleri kendine hayran bıraktırıyor

"21 CAMI VAR"

Benzinli motora sahip Samba'yı bugüne kadar 3 kez toplattıklarını anlatan Sönmez, "21 camlı ve üste açılıyor. Dünyada çok az üretilmiş zamanında ve şu anda nadir bulunuyor. Türkiye'de ise tek, sadece bende var" dedi.

Türkiye'de tek! 59 yaşında ama görenleri kendine hayran bıraktırıyor

55 BİNE ALDI DEĞERİ 5 MİLYON OLDU

Yurt dışında iyi halde olanlarının 100 ila 10 bin avro arasında değiştiğini vurgulayan Sönmez, "Türk parasıyla 5 milyon lirayı geçiyor. Belçika'da 120 bin avro civarında. Bunu Türkiye'de Volkswagen etkinliklerinde bile göremezsiniz. Orijinal 21 camlı yok piyasada. İsviçre'de Almanya'da doğ gezisi yaparken bununla görememişler araç içinden yukarıyı. 21 camlı o yüzden yapmışlar. Alpler'i rahat görsünler diye yapılmış ve üzeri açılmış. Bir yıl üretilmiş zamanında, en az üretilen modellerden biri." diye konuştu.

Türkiye'de tek! 59 yaşında ama görenleri kendine hayran bıraktırıyor

"SÜRÜCÜLER ÖNÜNE DEĞİK ARACA BAKIYOR"

Sönmez, Bursa'da şehir içinde kullanmanın son derece zor olduğunu belirterek, "Görenler hayranlıkla bakıyor, izliyor. Trafikte giderken sürücüler önüne değil bizim araca bakıyor. Seviyorum bu aracımı. Kullanması, motor sesi, klasik yapısıyla farklı benim için" ifadesini kullandı.

ETİKETLER
#mercedes
#Volkswagen Samba
#Klasik Araç
#Tuncay Sönmez
#Rolls Royce
#Nadir Araç
#Yaşam
