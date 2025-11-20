Bu karar ortalığı karıştıracak: Yarım milyon kişi işsiz kalabilir

Yapay zekâ ve otomasyonun iş dünyasını nasıl dönüştüreceği uzun zamandır konuşuluyordu ama, doğrusu, Amazon’dan gelen son açıklama konuyu artık tamamen somut bir hale getirdi. Amazon Robotics’in teknoloji şefi Tye Brady, Web Summit 2025’te yaptığı konuşmada şirketin geleceğe bakışını oldukça açık bir dille anlattı: “Her türlü sıradan, tekrar eden ve monoton işi ortadan kaldırmak istiyoruz.”

Bu sözler, Amazon’daki “vasıfsız” kabul edilen işlerin yakın gelecekte tamamen yok olacağına işaret ediyor. İşte bu yüzden, şirket içinde yıllardır konuşulan otomasyon dalgasının gerçek anlamda başlayacağı artık kesinleşmiş durumda.