Bu karar ortalığı karıştıracak: Yarım milyon kişi işsiz kalabilir

Kasım 20, 2025 15:18
1
işsizlik

Yapay zekâ ve otomasyonun iş dünyasını nasıl dönüştüreceği uzun zamandır konuşuluyordu ama, doğrusu, Amazon’dan gelen son açıklama konuyu artık tamamen somut bir hale getirdi. Amazon Robotics’in teknoloji şefi Tye Brady, Web Summit 2025’te yaptığı konuşmada şirketin geleceğe bakışını oldukça açık bir dille anlattı: “Her türlü sıradan, tekrar eden ve monoton işi ortadan kaldırmak istiyoruz.”

Bu sözler, Amazon’daki “vasıfsız” kabul edilen işlerin yakın gelecekte tamamen yok olacağına işaret ediyor. İşte bu yüzden, şirket içinde yıllardır konuşulan otomasyon dalgasının gerçek anlamda başlayacağı artık kesinleşmiş durumda.

2

600 BİN İŞE ALIM RAFA KALKABİLİR

Şirket içi yazışmalara göre Amazon, ABD’de yalnızca 2027 yılına kadar 160 bin potansiyel işe alımı gereksiz hâle getirebilir. 2033’e gelindiğinde ise bu rakamın 600 binin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Kısacası, Amazon’un gelecek planları yüz binlerce kişinin iş kapısının kapanması anlamına geliyor.

3

Bu tabloyu en net gösteren yer ise şirketin Florida’da kurduğu dev robotik depo merkezi. Tam 650 bin metrekarelik bu tesiste ürün toplama, paketleme ve sevkiyat gibi süreçlerin büyük bölümü artık robotlara bırakılmış durumda. Blue Jay ve Vulcan gibi yeni nesil robotlar, depo içindeki işlerin yaklaşık %75’ini tek başına halledebiliyor.

Bir de işin yapay zekâ tarafı var: Project Eluna adı verilen model, depo süreçlerini gerçek zamanlı optimize ederek insan müdahalesini iyice azaltıyor. Yani, işin doğrusu, burada insanlara çok az yer kalıyor.

4

AMAZON ÇÖZÜMÜ EĞİTİMDE ARIYOR AMA…

Şirket, iş kayıplarının yaratacağı tepkiyi azaltmak için Future Ready 2030 adında dev bir program da başlattı. 2,5 milyar dolarlık bu girişimle 2030’a kadar 50 milyon kişiye eğitim verilmesi planlanıyor. Amazon, böylece otomasyonun yarattığı boşluğu yeni becerilerle doldurmayı hedefliyor.

Ancak uzmanlar pek umutlu değil. Çünkü otomasyon dalgası o kadar hızlı geliyor ki mevcut eğitim programlarının bu hızla rekabet etmesi zor görünüyor. Bazı analistler, işlerini kaybedecek insanların büyük bölümünün yeni istihdam alanlarına yetişemeyeceğini söylüyor.

5

SADECE AMAZON DEĞİL, HERKES İÇİN ALARM ÇALIYOR

Asıl tedirgin edici olan kısım ise bu dönüşümün yalnızca Amazon’la sınırlı olmaması. Lojistikten perakendeye, üretimden hizmet sektörüne kadar hemen her alanda benzer bir dönüşüm kapıda. Milyonlarca kişinin işini robotlara kaptıracağı bir dönemin eşiğindeyiz.

