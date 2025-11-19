Kategoriler
Japonya'nın Oita eyaletinde bir evde başlayan yangın 170'ten fazla binaya sıçradı. 49 dönümlük alan küle döndü. Hasar gören yapı sayısının 170’ten fazla olduğu aktarılırken, 110 hanede yaşayan 170 kişi tahliye edildi. Büyük yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Alevlerin yaklaşık 20 saatlik çabanın ardından büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilirken, bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.