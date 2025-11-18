Bu 150 metrelik bir çöp nehri! Kaçak atıklar doğayı mahvetti

İngiltere'nin Oxfordshire bölgesindeki Cherwell Nehri ile A34 karayolu arasındaki taşkın yatağı 'çöp nehrine' dönüştü. 150 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğindeki çöp nehrinin ısınmaya başladığı, yangın tehlikesiyle karşı karşıya olunduğu ifade edildi. Liberal Demokrat Parti'nin Bicester ve Woodstock milletvekili Calum Miller bu duruma tepki göstererek, ''Suçlular, Cherwell Nehri'nin yanındaki bir taşkın yatağına yüzlerce ton ağırlığında bir dağ kadar kaçak atık döktü. Çevre Ajansı, yaptırım uygulamak için sınırlı kaynaklara sahip olduğunu belirtti'' açıklamasında bulundu.