Bu dron havlıyor! Japonlar amacını açıkladı

Japonya artan ayı saldırılarına karşı önlemler almaya devem ediyor. Son olarak kırsal kesimlerde kullanılmak üzere bir dron geliştirildi. Bu dron ayıları korkutarak yerleşim alanlarından uzak tutmak için havlama ve havai fişek sesi çıkarıyor. Dronların öncelikli olarak ayı dışkılarının ve ayılar tarafından yenilen meyvelerin bulunduğu alanlar üzerinde uçurulduğu açıklandı.