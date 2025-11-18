Gökdelen cayır cayır yandı, şans eseri can kaybı yaşanmadı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bulunan bir gökdelen cayır cayır yandı. Vjesnik ismiyle bilinen gökdelende yangının çıktığı sırada kimsenin olmadığı, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı açıklandı. Zagreb İtfaiye Dairesince yapılan açıklamada, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği, alevlerin binanın iç kesimlerinde aktif olduğu ve söndürme çalışmalarına yaklaşık 100 itfaiye erinin katıldığı bilgisi paylaşıldı. Yıkım tehlikesinin bulunmadığı gökdelen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.