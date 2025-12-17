Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yaşındaki Filistinli Rajab'ın aile fertlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de İsrail saldırısı sırasında bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab’ın ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Kabul öncesinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hind Rajab’ın ailesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda bir araya geldi. Ardından Bakan Ersoy ve aile fertleri birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yaşındaki Filistinli Rajab'ın aile fertlerini kabul etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 16:47

Cumhurbaşkanı , 'de 'in saldırısı sonucu bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ailesini ve akrabalarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yaşındaki Filistinli Rajab'ın aile fertlerini kabul etti

ÇOCUKLARA ÖZEL İLGİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, aile fertleri arasında yer alan çocuklara özel ilgi gösterdi.

Erdoğan, kabulde yer almayan bazı aile fertleriyle de cep telefonu vasıtasıyla görüntülü görüştü. Kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yaşındaki Filistinli Rajab'ın aile fertlerini kabul etti

Hind Rajab'ın gerçek hikayesini konu alan "Hind Rajab'ın Sesi" filmi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen özel gösterimle izleyiciyle buluşmuş, bu gösterimde Hind Rajab'ın aile fertleri de yer almıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya uyarı! Karadeniz'i işaret etti
ETİKETLER
#Türkiye
#gazze
#İsrail
#recep tayyip erdoğan
#filistin
#çocuklar
#Hind Rajab
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.