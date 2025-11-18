Doğal gaz boru hattı patladı: Alev topu böyle kayda alındı

Kategoriler
Rusya'nın Omsk bölgesine bağlı Rostovka köyündeki doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. Bölgeden yükselen alev topu amatör kameralara yansıdı. Omsk Bölgesi ve bölgemizdeki diğer yerleşim yerlerinde yaşayanlar herhangi bir tehlike altında değil" ifadelerini kullandı. Patlamada can kaybı veya yaralanan olmadı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.