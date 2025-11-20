Depremde herkes kaçıştı o yemeğini bitirdi! Lokantadaki panik anları kamerada

Osmaniye'de Bahçe ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depreme lokantada yakalanan vatandaşların panikle kaçıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 12.09 sıralarında yaşanan depremin AFAD tarafından 8 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. Kentte paniğe neden olan depremde bir lokantada yaşanan kaçışma anları güvenlik kamerasına yansıdı. O anlarda lokantada öğle yemeği yiyen vatandaşların hepsi kaçışırken bir işçinin oturup yemeğine devam ettiği anlar kameralara yansıdı.