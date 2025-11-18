Menü Kapat
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Deniz Gül nereli hangi takımda oynuyor?

Deniz Gül, İspanya karşısında ilk 11’de yer almasının ardından Google’da araştırılan isim olmaya başladı. Genç futbolcunun kariyeri ve nereli olduğu merak edilen sorular arasında yer aldı.

18.11.2025
18.11.2025
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu 6. haftasında İspanya ile Türkiye karşı karşıya geliyor.

, Bulgaristan maçında play-off turunu garantileyerek sahaya çıktı.

Maçta ilk 11’de forma şansı bulan genç oyuncu Deniz Gül ise futbol severlerin merak ettiği isimler arasında yer aldı.

DENİZ GÜL NERELİ HANGİ TAKIMDA?

Deniz Gül, 2 Temmuz 2004’te İsveç'in Stockholm kentinde dünyaya geldi.

Deniz Gül, 1.90 metre uzunluğunda, sağ ayağını tercih eden genç bir forvet.

Deniz Gül, İsveç U19, U20 ve U21 milli ekiplerinde görev almış, ardından Türkiye milli takım seçimini yaparak A Millî Takım aday kadrosuna davet edildi.

Genç futbolcu Portekiz'in güçlü ekiplerinden FC Porto'da santrfor mevkisinde mücadele ediyor.

#a milli takım
#avrupa elemeleri
#2026 Fifa Dünya Kupası
#İspanya-türkiye
#Deniz Gül
#Fc Porto
#Aktüel
