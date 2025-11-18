Deniz Gül nereli hangi takımda oynuyor?

Kategoriler
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. haftasında İspanya ile Türkiye karşı karşıya geliyor.
A Milli Takım, Bulgaristan maçında play-off turunu garantileyerek sahaya çıktı.
Maçta ilk 11’de forma şansı bulan genç oyuncu Deniz Gül ise futbol severlerin merak ettiği isimler arasında yer aldı.
Deniz Gül, 2 Temmuz 2004’te İsveç'in Stockholm kentinde dünyaya geldi.
Deniz Gül, 1.90 metre uzunluğunda, sağ ayağını tercih eden genç bir forvet.
Deniz Gül, İsveç U19, U20 ve U21 milli ekiplerinde görev almış, ardından Türkiye milli takım seçimini yaparak A Millî Takım aday kadrosuna davet edildi.
Genç futbolcu Portekiz'in güçlü ekiplerinden FC Porto'da santrfor mevkisinde mücadele ediyor.