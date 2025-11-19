Türkiye İspanya’yı yendi mi golleri kim attı? İspanya Türkiye maç sonucu!

Kategoriler
İstanbul
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son karşılaşmasında A Milli Takım dış sahada İspanya ile 2-2 berabere kaldı.
Ay yıldızlılar, grubunu 13 puanla ikinci konumda bitirdi.
İspanya, 4. dakikada Dani Olmo'nun vuruşuyla 1-0 üstünlük sağladı.
Türkiye, 42. dakikada Deniz Gül ve 54. dakikada Salih Özcan'ın atıyla geri döndü ve 2-1'lik avantajı yakaladı.
Ev sahibi İspanya, 62. dakikada Oyarzabal'la skoru eşitledi.