Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

FİFA 2026 Dünya Kupası play-off rakibimiz Romanya oldu!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri yarı final play-off rakibimiz Romanya oldu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
FİFA 2026 Dünya Kupası play-off rakibimiz Romanya oldu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 15:38
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 15:51

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off aşaması kuraları bugün çekildi.

FİFA 2026 Dünya Kupası play-off rakibimiz Romanya oldu!

FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde gerçekleştirilen kurada rakibimiz belli oldu.

RAKİP ROMANYA

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off Yarı Final rakibimiz Romanya oldu.

FİFA 2026 Dünya Kupası play-off rakibimiz Romanya oldu!

FİNAL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Milli takımımızın Play-off yarı final maçını kazanması halinde finalde deplasmanda Kosova-Slovakya karşılaşmasının galibi ile oynayacak.


AVRUPA ELEMELERİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ PROSEDÜRÜ


2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ikinci sırada bitiren 12 ülke ile elemelerde gruplarında ilk ikiye giremeyen ancak 2024/25 UEFA Uluslar Ligi Genel Sıralaması'nda en üstte yer alan 4 ülke, play-off turunda mücadele edecek.

Play-off turuna katılacak 16 takım, her birinde 4 takımın yer aldığı 4 farklı play-off yolunda karşılaşmalarını oynayacak. Eşleşmeleri belirlemek üzere kura çekimine katılan 16 takım, dört ayrı torbaya konulacak. 1, 2 ve 3. torbada yer alan takımlar, Kasım ayı FIFA sıralamasındaki pozisyonlarına göre yerleştirilirken, 4. torbada ise UEFA Uluslar Ligi'nden gelen dört takım bulunacak.

A Millî Takımımız, sıralamada bulunduğu üst konum sebebiyle 1. torbada yer alacak ve yarı finalde Uluslar Ligi'nden gelecek 4. torbadaki bir takımla eşleşecek. 2. torbada yer alan takımlar da bu turda 3. torbadaki rakipleriyle eşleşecek. 1. ve 2. torbada yer alan takımlar ilk maçlarını kendi sahalarında oynarken, final maçlarının ev sahibi olacak muhtemel ülkeler de aynı gün yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Play-off maçları tek maçlı eliminasyon sistemine göre yarı final ve final maçları formatında 26 Mart 2026 ve 31 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak. Dört farklı play-off yolunda ilerleyerek rakiplerine finalde üstünlük sağlayan dört takım, 2026 FIFA Dünya Kupası finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak.

FİFA 2026 Dünya Kupası play-off rakibimiz Romanya oldu!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünya Kupası play-off kura çekimi canlı nereden izlenir? Türkiye muhtemel rakipleri
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.