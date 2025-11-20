FİFA 2026 Dünya Kupası play-off rakibimiz Romanya oldu!

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off aşaması kuraları bugün çekildi.

FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde gerçekleştirilen kurada rakibimiz belli oldu.

RAKİP ROMANYA

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off Yarı Final rakibimiz Romanya oldu.

FİNAL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Milli takımımızın Play-off yarı final maçını kazanması halinde finalde deplasmanda Kosova-Slovakya karşılaşmasının galibi ile oynayacak.



AVRUPA ELEMELERİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ PROSEDÜRÜ



2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ikinci sırada bitiren 12 ülke ile elemelerde gruplarında ilk ikiye giremeyen ancak 2024/25 UEFA Uluslar Ligi Genel Sıralaması'nda en üstte yer alan 4 ülke, play-off turunda mücadele edecek.



Play-off turuna katılacak 16 takım, her birinde 4 takımın yer aldığı 4 farklı play-off yolunda karşılaşmalarını oynayacak. Eşleşmeleri belirlemek üzere kura çekimine katılan 16 takım, dört ayrı torbaya konulacak. 1, 2 ve 3. torbada yer alan takımlar, Kasım ayı FIFA sıralamasındaki pozisyonlarına göre yerleştirilirken, 4. torbada ise UEFA Uluslar Ligi'nden gelen dört takım bulunacak.



A Millî Takımımız, sıralamada bulunduğu üst konum sebebiyle 1. torbada yer alacak ve yarı finalde Uluslar Ligi'nden gelecek 4. torbadaki bir takımla eşleşecek. 2. torbada yer alan takımlar da bu turda 3. torbadaki rakipleriyle eşleşecek. 1. ve 2. torbada yer alan takımlar ilk maçlarını kendi sahalarında oynarken, final maçlarının ev sahibi olacak muhtemel ülkeler de aynı gün yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.



Play-off maçları tek maçlı eliminasyon sistemine göre yarı final ve final maçları formatında 26 Mart 2026 ve 31 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak. Dört farklı play-off yolunda ilerleyerek rakiplerine finalde üstünlük sağlayan dört takım, 2026 FIFA Dünya Kupası finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak.