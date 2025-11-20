Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Türkiye Romanya'yı yenerse kimle, nerede oynayacak? A Milli Takım play-off yolu

A Milli Takım 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off etabında Romanya ile eşleşti. Karşılaşma 26 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Vatandaşlar tarafından Türkiye Romanya'yı yenerse kimle, nerede oynayacağı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Romanya'yı yenerse kimle, nerede oynayacak? A Milli Takım play-off yolu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 16:00

FIFA'nın İsviçre'nin Zürih şehrinde bulunan merkezinde bugün Elemeleri play-off turu gerçekleştirildi. Kura çekiminde yarı finalde ile eleşti.

Vatandaşlar tarafından Türkiye Romanya'yı yenerse kimle, nerede oynayacağı araştırılmaya başlandı.

Türkiye Romanya'yı yenerse kimle, nerede oynayacak? A Milli Takım play-off yolu

TÜRKİYE ROMANYA'YI YENERSE KİMLE OYNAYACAK?

A Milli Takım, Romanya karşısında galibiyet alırsa 2026 Dünya Kupası play-off finalinde - maçının kazananı ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım'ın Slovakya - Kosova maçının kazananı ile oynayacağı mücadele 31 Mart 2026 tarihinde düzenlenecek.

Türkiye Romanya'yı yenerse kimle, nerede oynayacak? A Milli Takım play-off yolu

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI PLAY-OFF FİNAL MAÇINI NEREDE OYNAYACAK?

A Milli Takım, Romanya'yı yenmesi durumunda Slovakya - Kosova maçının kazananı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmayı A Milli Takım yenerse, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

ETİKETLER
#romanya
#a milli takım
#kura çekimi
#Slovakya
#Kosova
#2026 dünya kupası
#avrupa elemeleri
#Elemeler
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.