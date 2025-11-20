Türkiye Romanya'yı yenerse kimle, nerede oynayacak? A Milli Takım play-off yolu

FIFA'nın İsviçre'nin Zürih şehrinde bulunan merkezinde bugün 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminde A Milli Takım yarı finalde Romanya ile eleşti.

Vatandaşlar tarafından Türkiye Romanya'yı yenerse kimle, nerede oynayacağı araştırılmaya başlandı.

TÜRKİYE ROMANYA'YI YENERSE KİMLE OYNAYACAK?

A Milli Takım, Romanya karşısında galibiyet alırsa 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Slovakya - Kosova maçının kazananı ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım'ın Slovakya - Kosova maçının kazananı ile oynayacağı mücadele 31 Mart 2026 tarihinde düzenlenecek.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI PLAY-OFF FİNAL MAÇINI NEREDE OYNAYACAK?

A Milli Takım, Romanya'yı yenmesi durumunda Slovakya - Kosova maçının kazananı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmayı A Milli Takım yenerse, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.