Dilovası'nda 7 işçiye mezar olmuştu! Faciaya sebep olan fabrika yıkılıyor

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında çıkan yangında 55 yaşındaki Şengül Yılmaz, 18 yaşındaki Tuğba Taşdemir, 17 yaşındaki Nisa Taşdemir, 16 yaşındaki Cansu Esatoğlu, 52 yaşındaki Esma Gikan ve Hanım Gülek vardiya amiri Tuncay Yıldız hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

ALKOL DOLU KAZAN STATİK ELEKTRİK BOŞALMASININ ARDINDAN ALEV ALDI

Yangına ilişkin hazırlanan ön raporda, işletmede parfüm üretimi sırasında etil alkolün kazana aktarımı esnasında statik elektrik boşalması veya elektriksel temas sonucu tutuşma meydana geldiği, bunun patlama ve ardından yangını tetiklediği belirtildi.

YIKIM ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İncelemelerin tamamlanmasının ardından parfüm dolum tesisinin yıkılması için çalışmalar başladı. 12 gün sonra başlayan yıkım, güvenlik önlemleri kontrolünde yapılıyor.

11 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI

Yaşanan faciaya ilişkin "Kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme" konusuyla ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 11 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında tesisin sahibi ve oğlunun da olduğu toplam 7 kişi tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ayrıca Dilovası Belediyesi tarafından, Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Tekin İlaslan ve Ömer Kocabay da açığa alınmıştı.