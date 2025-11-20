Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Dilovası'nda 7 işçiye mezar olmuştu! Faciaya sebep olan fabrika yıkılıyor

Kocaeli Dilovası'nda 7 işçinin öldüğü 6 işçinin yaralandığı parfüm dolum fabrikasının yıkımına başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dilovası'nda 7 işçiye mezar olmuştu! Faciaya sebep olan fabrika yıkılıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 15:55

'nde bulunan tesiste 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında çıkan yangında 55 yaşındaki Şengül Yılmaz, 18 yaşındaki Tuğba Taşdemir, 17 yaşındaki Nisa Taşdemir, 16 yaşındaki Cansu Esatoğlu, 52 yaşındaki Esma Gikan ve Hanım Gülek vardiya amiri Tuncay Yıldız hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

ALKOL DOLU KAZAN STATİK ELEKTRİK BOŞALMASININ ARDINDAN ALEV ALDI

Yangına ilişkin hazırlanan ön raporda, işletmede parfüm üretimi sırasında etil alkolün kazana aktarımı esnasında statik elektrik boşalması veya elektriksel temas sonucu tutuşma meydana geldiği, bunun patlama ve ardından yangını tetiklediği belirtildi.

Dilovası'nda 7 işçiye mezar olmuştu! Faciaya sebep olan fabrika yıkılıyor

YIKIM ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İncelemelerin tamamlanmasının ardından parfüm dolum tesisinin yıkılması için çalışmalar başladı. 12 gün sonra başlayan yıkım, güvenlik önlemleri kontrolünde yapılıyor.

Dilovası'nda 7 işçiye mezar olmuştu! Faciaya sebep olan fabrika yıkılıyor

11 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI

Yaşanan faciaya ilişkin "Kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme" konusuyla ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 11 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında tesisin sahibi ve oğlunun da olduğu toplam 7 kişi tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ayrıca Belediyesi tarafından, Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Tekin İlaslan ve Ömer Kocabay da açığa alınmıştı.

Dilovası'nda 7 işçiye mezar olmuştu! Faciaya sebep olan fabrika yıkılıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dilovası'ndaki yangına ilişkin 5 kişi açığa alındı!
Dilova'daki parfüm fabrikasında ikinci faciadan dönüldü! Meğer çok yakınındaymış
ETİKETLER
#yangın
#iş kazası
#mimar sinan mahallesi
#dilovası
#ölümlü dünya 2
#Kamu İşletmesi
#Statik Elektrik
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.