19°
Gündem
Dilovası'ndaki yangına ilişkin 5 kişi açığa alındı!

Kocaeli Dilovası'nda bulunan parfüm dolum fabrikasında 6 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin incelemeler sürerken yeni bilgilere ulaşıldı. Dilovası Belediyesi tarafından Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Tekin İlaslan ve Ömer Kocabay'ın açığa alındığı öğrenildi.

'nin ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisindeki yangına ilişkin Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Müdürü Nizamettin Balcı ile 3 zabıta personeli açığa alındı.

Dilovası'ndaki yangına ilişkin 5 kişi açığa alındı!

6 OCAK SÖNDÜ!

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında çıkan yangında 55 yaşındaki Şengül Yılmaz, 18 yaşındaki Tuğba Taşdemir, 17 yaşındaki Nisa Taşdemir, 16 yaşındaki Cansu Esatoğlu , Esma Gikan ve 52 yaşındaki Hanım Gülek'in hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 7 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan faciaya ilişkin aralarında sahiplerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. İfadeleri tamamlanan 11 şüpheli, bugün Gebze Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Dilovası'ndaki yangına ilişkin 5 kişi açığa alındı!

YANGINA İLİŞKİN 5 KİŞİ AÇIĞA ALINDI

Soruşturma devam ederken, yeni bilgilere ulaşıldı. Dilovası Belediyesi tarafından, Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Tekin İlaslan ve Ömer Kocabay'ın açığa alındığı öğrenildi.

Dilovası'ndaki yangına ilişkin 5 kişi açığa alındı!
