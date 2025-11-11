Menü Kapat
19°
Gebze'de çöken binanın enkazından kurtarılan Dilara taburcu oldu! Ailesinin mezarını ziyaret etti

Kocaeli Gebze'de çöken 7 katlı binanın enkazında çıkarılan ailenin 18 yaşındaki büyük kızı Dilara Bilir hastaneden taburcu edildi. Dedesi Naim Bilir, Dilara'nın dün taburcu olmasının ardından ailesinin mezarlarını ziyaret ettiğini açıkladı. Bilir, "Geçen sene üniversite sınavına girmişti. Bu sene de yeniden sınavlara hazırlık amacındaydı. Okumak istiyordu, ders çalışacaktı. Bu olay sebebiyle her şey yarım kaldı. Devam edecek mi, yoksa başka bir şey mi yapacak orasını bilemiyoruz. Yaşadığım sürece arkasındayım" dedi.

'nin Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim'de meydana gelen olayda, 7 katlı Arslan apartmanı yıkılmış, binada kiracı olarak yaşayan Bilir ailesinden 37 yaşındaki anne Emine Bilir, 44 yaşındaki baba Levent Bilir ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmişti. Ailenin en büyük çocuğu olan 18 yaşındaki Dilara Bilir ise ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkaz altından yaralı olarak çıkarılmış ve ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Gebze'de çöken binanın enkazından kurtarılan Dilara taburcu oldu! Ailesinin mezarını ziyaret etti

TABURCU OLUR OLMAZ MEZARLIĞA GİTTİ

Yoğun bakımda 8 gün tedavi gören Bilir, hastanede geçirdiği 13 günün ardından dün taburcu oldu. Dilara, hastaneden çıkar çıkmaz ilk olarak anne, baba ve kardeşlerinin mezarına giderek dua etti. Dilara ardından babaannesinin evine yerleşti.

Gebze'de çöken binanın enkazından kurtarılan Dilara taburcu oldu! Ailesinin mezarını ziyaret etti

"DİLARA HASTANEDEN ÇIKTIKTAN SONRA KABRİSTANI ZİYARET ETTİ"

Dilara ile ilgili bilgi veren dede Naim Bilir, "Dilara dün hastaneden çıktı. Oradan kabristanı ziyaret etti, daha sonra akşam bize geldi. Nasip olursa bundan sonraki ömrünü bizimle beraber devam ettirecek. Psikolojisi inşallah düzelecek. Şimdi amcaları, kuzenleri onu eğlendirmeye çalışıyorlar, hissettirmemeye çalıştırıyorlar. Allah izin verirse böylece bu travmayı atlatacağız. Ailesinin öldüğünü öğrendiğinde hastanedeydi. Nasıl öğrendiğini de biz bilmiyoruz. Doktor kontrolündeydi. Herhalde psikolog da vardı zannedersem yanında. Dilara ile travmayı atlattıktan sonra konuşacağız. Ne yapmak istiyorsun, okumak mı istiyorsun ya da başka bir şey mi yapmak istiyorsun diye konuştuktan sonra karar vereceğiz. Her şey onun isteğine göre olacak. Bizimle yaşamaya devam edecek" dedi.

Gebze'de çöken binanın enkazından kurtarılan Dilara taburcu oldu! Ailesinin mezarını ziyaret etti

"DİLARA'NIN PSİKOLOJİSİ TAM YERİNE OTURMUŞ DEĞİL"

Dilara'nın dizinde bir yarasının olduğunu söyleyen Bilir, "Dilara'nın psikolojisi tam yerine oturmuş değil. Şimdi eğlendirmeye çalışıyorlar, yaşananları aklına getirmek istemiyorlar. Psikolojisi düzelttikten sonra karar verecek. Bizim ne düşündüğümüz pek önemli değil. Onun ne düşündüğü önemli. Tabii ki biz onun sonuna kadar arkasındayız. Destekleyeceğiz, ne yapmak istiyorsa onu destekleyeceğiz" diye konuştu.

Gebze'de çöken binanın enkazından kurtarılan Dilara taburcu oldu! Ailesinin mezarını ziyaret etti

"BU OLAY SEBEBİYLE HER ŞEY YARIM KALDI"

Geçen sene Dilara'nın üniversite sınavına girdiğini de ifade eden Bilir, "Bu sene de yeniden sınavlara hazırlık amacındaydı. Bundan sonra ne karar verecek onu da bilmiyoruz. Okumak istiyordu, ders çalışacaktı. Bu olay sebebiyle her şey yarım kaldı. Devam edecek mi, yoksa başka bir şey mi yapacak orasını bilemiyoruz. Yaşadığım sürece arkasındayım, Allah'ın izniyle Dilara bizimle yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

