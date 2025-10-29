Gebze’de çöken binada Dilara Bilir sağ mı çıkarıldı son durum ne?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde yıkılan binanın enkazında mahsur kalan 5 kişilik aileden 2 kişinin cenazesine ulaşıldı, 18 yaşındaki Dilara’nın ise sağ olarak kurtarıldığı aktarıldı.

Bilir’in yaşadığı ve sağlık ekipleriyle iletişim kurduğu bildirildi.

Dilara, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, yaptığı değerlendirmede şu sözleri kullandı

"Anne ve babayla ilgili henüz bir bilgi yok onlarla ilgili çalışma devam ediyor. Dediğim gibi ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara’yı hamdolsun sağ olarak arkadaşlarımız kurtardı. Enkaz altındayken de iletişim kurdu arkadaşlarımız ve bilinci açık olarak hamdolsun şu anda hastaneye sevk edildi ama ailenin diğer çocuğu Hayrunisa’nın maalesef cansız bedenine ulaşıldı. "

"Ailenin 3 çocuğunu çıkardık. Ama maalesef ikisi ölü olarak çıkarıldı. Anne ve babanın bulunması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Üçü de aynı odadaydı yani iki ceset ve Dilara kızımız da aynı yerden çıkarıldı. Anne ve baba farklı odadalar. Anne ve babaya da çok vakit geçmeden ulaşacağız. Maalesef onlarla ilgili alınmış bir ses yok. Ümidimizi kaybetmiyoruz. Tespitlerimize göre binada 5 kişi var. Gerçekten büyük bir ekip var burada. Ümit ediyoruz ki çok vakit geçmeden anne ve babaya da ulaşacağız."