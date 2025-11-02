Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Gebze'de çöken bina alarmı! 7-24 izleniyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazının kaldırıldığı ve bazı binaların tedbir amaçlı tahliye edildiği bölgede ekiplerin inceleme çalışmaları devam ediyor.

Gebze'de çöken bina alarmı! 7-24 izleniyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.11.2025
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
saat ikonu 11:56

Gebze'de 4 kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı binanın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş çaplı güvenlik tedbirleri alındı.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında ön incelemenin tamamlanmasının ardından dün başlatılan enkaz kaldırma çalışması sürüyor.

Gebze Belediyesi ekipleri, iş makinesi yardımıyla yıkıntıları kamyona yükleyip döküm sahasına götürüyor.

İşlemler sırasında toz oluşmaması için tankerden su sıkılıyor. Zaman zaman enkazdaki kaldırma çalışması durdurulup, sessizlik sağlanarak, cihazlarla zeminde ölçüm yapılıyor.

Binanın yol seviyesine kadar olan kısmı kaldırılacak, daha sonra bilirkişi heyetince binanın temel kısmında inceleme gerçekleştirilecek.

Gebze'de çöken bina alarmı! 7-24 izleniyor

BÖLGEDEKİ BİNALAR 7-24 İZLENİYOR

Öte yandan, uzman ekipler, bölgedeki binalarda hem tarama yapıyor hem de zeminde ölçümler gerçekleştiriyor.

Sensörler vasıtasıyla bölgedeki binalar 7 gün 24 saat izleniyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı binanın enkazında anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı.

Bölgede tedbir amaçlı 16 bina, 27 iş yeri ve 72 bağımsız birim boşaltılmıştı.

Gebze'de çöken binanın zemin tomografisi çekildi
ETİKETLER
#kocaeli
#Gebze Özlem Apartmanı Çöküşü
#Enkaz Kaldırma
#Gebze Trajedi
#Bina Acil Durum
#Gündem
