Romanya teknik direktörü kim? Lucescu kimdir, hangi takımları çalıştırdı?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabı kapsamında A Milli Takım, 26 Mart 2026 tarihinde Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Vatandaşlar tarafından Romanya teknik direktörü kim olduğu araştırılmaya başlandı.

ROMANYA TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Romanya Milli Takımı'nın teknik direktörlük görevini daha önce ülkemizde de birçok kez görev almış olan Mircea Lucescu yapmaktadır.

LUCESCU KİMDİR, HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Mircea Lucescu, 29 Temmuz 1945 yılında Romanya'nın başkenti Bükreş'te dünyaya geldi. 1963-1990 yılları arasında profesyonel olarak futbol oynadı. Futbolculuk döneminde Dinamo Bükreş ile 7 kez Romanya Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Teknik direktörlük kariyerine ise 1979 yılında Corvinul Hunedoara'da başladı. Daha sonra sırayla Romanya Milli Takımı, Dinamo Bükreş, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid Bükreş ve Inter'i yönetti. Inter'in ardından bir dönem daha Rapid Bükreş'i yönettikten sonra Galatasaray Teknik Direktörü oldu.

2000-2002 yıllarında Galatasaray Teknik Direktörü olarak görev aldığı dönemde UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray'ın ardından ise 2002-2004 yılları arasında Beşiktaş'ın Teknik Direktörlüğü'nü yaptı.

Beşiktaş'tan sonra sırayla Shakhtar Donetsk ve Zenit'de görev aldı. 2017-2019 yılları arasında ise A Milli Takımımızın Teknik Direktörlüğünü yaptı. Daha sonrasında ise Dinamo Kiev takımında 3 yıl görev aldı. Günümüzde ise aktif olarak Romanya Milli Takımı teknik direktörlüğünü yapıyor.

LUCESCU KAZANDIĞI KUPALAR NELER?

Lucescu kariyeri boyunca 1 UEFA Süper Kupası, 1 UEFA Kupası, 2 Romanya Süper Liga, 1 Rusya Süper Kupası, 9 Ukrayna Premier Ligi, 7 Ukrayna Kupası, 8 Ukrayna Süper Kupası, 2 Süper Lig, 1 İtalya Serie B, 1 Romanya 2. Lig, 3 Romanya Kupası, 1 Romanya Süper Kupası kazandı.