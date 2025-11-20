Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İhlas Haber Ajansı ödüllere ambargo koydu! 4'üne birden layık görüldü

İhlas Haber Ajansı, 28'inci Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması’nda ödüllere damga vurdu. İHA ekibi, dört farklı kategoride ödül kazandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 15:58

15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde Türkiye Kameramanları Derneğince düzenlenen 28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın ödül töreni düzenlendi. Yarışmada kameramanı Volkan Kayalar 'Yılın Haber Görüntüsü' kategorisinde mansiyon ödülüne, İHA kameramanı Gürkan Sayın 'Röportaj Haber' kategorisinde üçüncülük ödülüne, İHA muhabiri Vahit Aldı 'Serbest Haber' kategorisinde birincilik ödülüne ve İHA kameramanı Ahmet Faruk Sarıkoç 'Dron Haber' kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, kameramanların sadece görüntü kaydetmediğini söyleyerek, "Bugün burada yaptığımız her konuşma, verdiğimiz her ödül ve ortaya koyduğumuz her duruş, bu gecenin karanlığını aydınlatan milletin iradesine saygımızın bir ifadesidir. Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması 28 yıldır sahada yazılan bir meslek destanının adıdır. Bu yarışma yalnızca bir ödül töreni değil, afette, yangında, çatışmada, baskı altında görev yapan habercilerin cesaretini, fedakarlığını ve mesleki duruşunu görünür kılar. Kameraman sadece görüntü kaydetmez, bir milletin hafızasını kayıt altına alır. Bugün burada tüm meslektaşlarımız bu hafızanın taşıyıcı gücüdür" dedi.

İhlas Haber Ajansı ödüllere ambargo koydu! 4'üne birden layık görüldü

"GAZZE'DE BİR KAMERAYI SUSTURABİLECEKLERİNİ SANDILAR"

Bu yılki temanın 'Kameranın şahitliğinde ' olduğunu ifade eden Polatel, "Gazze'de sadece insanlar hedef alınmadı, hakikat hedef alındı. Dünya susarken tüm haberciler çatışmanın, yıkımın ve ölümün ortasında hakikati kayıt altına almaya devam etti. Gazze'de bir kamerayı susturabileceklerini sandılar. Oysa Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bir kamera gider, bin kamera gelir. Gazze'de kırılan her kamera bu mesleğin vicdanını bin kez çoğalttı" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı ödüllere ambargo koydu! 4'üne birden layık görüldü

'Röportaj Haber' kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi olan İHA kameramanı Gürkan Sayın, "Geçen sene Yılın Haber Görüntüsü ödülünü almıştık. Bu sene de 3.'lük nasip oldu. Kameranın şahitliğinde Gazze başlığıyla yapılan bir ödül töreniydi. Ben de kameranın şahit olmadığı bir yer olan Doğu Türkistan'daki Uygur Türkü kardeşlerimizin adına bu ödülü alıyorum. Aynı zamanda da tüm gazeteci arkadaşlarım, haber kameramanı arkadaşlarım için alıyorum" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı ödüllere ambargo koydu! 4'üne birden layık görüldü

"BU ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

'Serbest Haber' kategorisinde birincilik ödülüne layık görülen Vahit Aldı ise, "Bu ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum. Jüri heyetine teşekkür ederim. Yangının 16 saatini havadan görüntülemiştim" dedi.

'Dron Haber' kategorisinde ikincilik ödülü alan İHA kameramanı Ahmet Faruk Sarıkoç da, "Sis manzarası haberimle ödüle layık görüldüm. Bizler çoğu zaman bir toplumsal olay veya doğal afetler gibi yerlerde dronumuzu kaldırıyoruz. Ama bu kez normalde İstanbul'un gri görüntüsünden farklı olarak sis manzarasıyla dronumuzu kullanarak eşsiz bir görüntü çektim" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı ödüllere ambargo koydu! 4'üne birden layık görüldü

"SAVAŞIN BİZ EN BÜYÜK İZİNİ ÇEKTİK"

'Yılın Haber Görüntüsü' kategorisinde mansiyon ödülü alan İHA kameramanı Volkan Kayalar, "Bu görüntüleri çektiğimiz yer aslında Esad zulmünün Şam'da en net gösterildiği noktalardan bir tanesiydi. Bu noktada aslında savaşın biz en büyük izini çektik. Çünkü o noktada bir lunapark vardı savaş başlamadan önce ve savaş başladıktan sonra bu lunapark tamamen yok olmuştu. Çocukların savaş döneminde zaten bununla bir oynama imkanı yoktu. Ancak Esad zulmü bittikten sonra bu çocuklar oradaki tek kalan gondolla beraber oynamaya başlamışlardı. Bu da aslında Esad zulmünün ne kadar büyük bir zulüm olduğunu gösterdi. Esad zulmü şükürler olsun ki son bulduktan sonra bu çocukların mutluluğunu biz ekranlara taşıdık, bununla ödül aldık" dedi.

İhlas Haber Ajansı ödüllere ambargo koydu! 4'üne birden layık görüldü
ETİKETLER
#gazze
#iha
#haber
#15 Temmuz Demokrasi Müzesi
#Türkiye Haber Kameramanları Derneği
#Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması
#Kameraman
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.