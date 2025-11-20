Dünya Kupası play-off kura çekimi canlı nereden izlenir? Türkiye muhtemel rakipleri

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşamasını 2. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı. Ay-Yıldızlıların play-off rakibi bugün gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ardından belli olacak.

Vatandaşlar tarafından Dünya Kupası play-off kura çekimi canlı nereden izleneceği merak ediliyor.

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

FIFA'nın İSviçre'nin Zürih şehrinde bulunan merkezinde gerçekleştirilecek olan kura çekimi töreni TSİ 15.00'te başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre kura çekimi FIFA.com, FIFA+ web sitesi ve uygulaması, EXXEN platformu ve EXXENSPOR YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları yarı final ve final formatında oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek olan karşılaşmaların ilki 26 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. İkinci maçlar ise 31 Mart 2026 tarihinde oynanacak.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

A Milli Takım'ın, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabındaki rakibinin belli olacağı kura çekimi FIFA.com, FIFA+ web sitesi ve uygulaması, EXXEN platformu ve EXXENSPOR YouTube kanallarından ekranlara gelecek.

TÜRKİYE PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabında 1. torba takımları arasında yer alıyor. Bu kapsamda A Milli Takım, ilk etapta 4. torba takımlarından biri ile karşı karşıya gelecek.

Play-off finalinde ise 2. ve 3. torba takımları arasında oynanan karşılaşmanın galibiyle mücadele edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off torbaları şöyle:

1. TORBA

İtalya

Danimarka

TÜRKİYE

Ukrayna

2. TORBA

Polonya

Galler

Çekya

Slovakya

3. TORBA

İrlanda Cumhuriyeti

Arnavutluk

Bosna Hersek

Kosova

4. TORBA