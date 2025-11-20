Menü Kapat
TGRT Haber
 Hüseyin Bahcivan

Dünya Kupası play-off kura çekimi canlı nereden izlenir? Türkiye muhtemel rakipleri

2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi bugün FIFA tarafından gerçekleştirilecek. Kura çekiminin ardından A Milli Takım'ın play-off rakipleri belli olacak. Kura çekiminin başlamasına saatler kala vatandaşlar tarafından Dünya Kupası play-off kura çekimi canlı nereden izlenir sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Türkiye kura çekiminin hangi kanalda olduğu ve muhtemel rakipleri belli oldu.

Dünya Kupası play-off kura çekimi canlı nereden izlenir? Türkiye muhtemel rakipleri
, grup aşamasını 2. sırada tamamlayarak oynamaya hak kazandı. Ay-Yıldızlıların play-off rakibi bugün gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ardından belli olacak.

Vatandaşlar tarafından Dünya Kupası play-off canlı nereden izleneceği merak ediliyor.

Dünya Kupası play-off kura çekimi canlı nereden izlenir? Türkiye muhtemel rakipleri

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

FIFA'nın İSviçre'nin Zürih şehrinde bulunan merkezinde gerçekleştirilecek olan kura çekimi töreni TSİ 15.00'te başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre kura çekimi FIFA.com, FIFA+ web sitesi ve uygulaması, EXXEN platformu ve EXXENSPOR YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Dünya Kupası play-off kura çekimi canlı nereden izlenir? Türkiye muhtemel rakipleri

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları yarı final ve final formatında oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek olan karşılaşmaların ilki 26 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. İkinci maçlar ise 31 Mart 2026 tarihinde oynanacak.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

A Milli Takım'ın, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabındaki rakibinin belli olacağı kura çekimi FIFA.com, FIFA+ web sitesi ve uygulaması, EXXEN platformu ve EXXENSPOR YouTube kanallarından ekranlara gelecek.

Dünya Kupası play-off kura çekimi canlı nereden izlenir? Türkiye muhtemel rakipleri

TÜRKİYE PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabında 1. torba takımları arasında yer alıyor. Bu kapsamda A Milli Takım, ilk etapta 4. torba takımlarından biri ile karşı karşıya gelecek.

Play-off finalinde ise 2. ve 3. torba takımları arasında oynanan karşılaşmanın galibiyle mücadele edecek.

Dünya Kupası play-off kura çekimi canlı nereden izlenir? Türkiye muhtemel rakipleri

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off torbaları şöyle:

1. TORBA

  • İtalya
  • Danimarka
  • TÜRKİYE
  • Ukrayna

2. TORBA

  • Polonya
  • Galler
  • Çekya
  • Slovakya

3. TORBA

  • İrlanda Cumhuriyeti
  • Arnavutluk
  • Bosna Hersek
  • Kosova

4. TORBA

  • İsveç
  • Romanya
  • Kuzey Makedonya
  • Kuzey İrlanda
