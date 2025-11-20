Sizinle konuşurken bakışlarını mı kaçırıyor? Bakın psikolojide ne anlama geliyormuş!

Sadece romantik birlikteliklerde değil, iş dünyasında ve sosyal hayatta kurulan ilişkilerde sık sık göz teması kurmak durumunda kalıyoruz. Ve bu beden dilinin de güçlü bir yansıması olarak ifade ediliyor. Fakat karşımızdaki kişi konuşurken gözlerini kaçırdığında çoğu zaman bizi kale almadığını düşünebiliyoruz. Bu durum ise ilişkileri (Her alanda) çıkmaza sokabiliyor. Diğer yandan psikolojide konuşurken gözleri kaçırmanın farklı anlamları bulunuyor…