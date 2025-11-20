Sizinle konuşurken bakışlarını mı kaçırıyor? Bakın psikolojide ne anlama geliyormuş!

Menü Kapat
Kasım 20, 2025 15:53
goz kacirmanin psikolojideki anlami

Birebir iletişimde göz teması kurmanın gücü yadsınamaz. Yapılan çalışmalar ve uzman görüşleri de göz temasının sözsüz iletişimin en önemli bileşenlerinden biri olduğunun altını çiziyor. Ancak kimi zaman karşıdaki kişi konuşurken gözlerini kaçırabiliyor. Bu davranış çoğunlukla basit bir ilgisizlik olarak tanımlansa da psikolojiye göre altında farklı detaylar yatıyor.

goz kacirmanin psikolojideki anlami

Sadece romantik birlikteliklerde değil, iş dünyasında ve sosyal hayatta kurulan ilişkilerde sık sık göz teması kurmak durumunda kalıyoruz. Ve bu beden dilinin de güçlü bir yansıması olarak ifade ediliyor. Fakat karşımızdaki kişi konuşurken gözlerini kaçırdığında çoğu zaman bizi kale almadığını düşünebiliyoruz. Bu durum ise ilişkileri (Her alanda) çıkmaza sokabiliyor. Diğer yandan psikolojide konuşurken gözleri kaçırmanın farklı anlamları bulunuyor…

goz kacirmanin psikolojideki anlami

GÖZLERİ KAÇIRMANIN ARDINDAKİ ANLAM BAKIN NEYMİŞ

Utangaçlık ve güvensizlik: Konuşurken göz temasından kaçınmanın en belirgin sebeplerinden biri kişinin özgüvensiz ve /veya utangaç olmasıdır. Sosyal ortamlarda kendini rahatsız hisseden, sosyal anksiyetesi bulunan pek çok kişi iletişim halinde olduğu kişilerin gözlerine bakmaktan çekinir. Yargılanmaktan, sözlerinin veya davranışlarının yanlış anlaşılmasından korkan, özgüven eksikliği yaşayanlar, dikkat çekmekten kaçınmak için göz teması kurmaktan da kaçınır.

goz kacirmanin psikolojideki anlami

Konsantrasyon ve odaklanma: Özellikle karmaşık konular üzerine yapılan konularda pek çok kişi konsantrasyon ve odağını artırmak için uzaklara bakmayı tercih edebilir. Bu görsel dağınıklığı azalttığı için oldukça yayın olarak tercih edilen bir davranıştır.

goz kacirmanin psikolojideki anlami

Dürüst olmama ve gerçeklerden kaçınma: Biriyle konuşurken göz temasından kaçınan kişilerin içinde bulunduğu en tedirgin edici durum; dürüst olmamak ve gerçekleri saklamak olabilir. Bir şeyi saklamaya çalışan veya gerçekleri çarpıtma eğiliminde olan kişilerin göz temasından kaçındığını bilmek çoğu zaman olumsuz sonuçların önüne geçilmesinde faydalı olabilir.

goz kacirmanin psikolojideki anlami

Yüksek saygı ve teslimiyet: Göz teması farklı kültürlerde farklı anlamlar taşıyabiliyor. BU kapsamda bir devlet büyüğünün veya dini liderin gözlerine bakmak saygısızlık olarak lanse edilebiliyor. Çoğu zaman dürüstlük, cesaret ve samimiyetle ilişkilendirilen “Gözlerinin içine bakmak” eylemi, özellikle bazı Asya kültürlerinde otoriteye saygısızlık olarak adlandırılabiliyor.

goz kacirmanin psikolojideki anlami

İlgisizlik ve can sıkıntısı: Gözlerini kaçırmanın en çok karşılaşılan ve en yaygın kullanılan anlamlarından biri konuya, kişiye veya ortama olan ilgisizliktir. Bulunduğu ortamda canı sıkılan ve konuşulanlarla ilgilenmeyen kişilerin göz temasından kaçınıp, uzaklara bakması sık rastlanılan bir durumdur.

goz kacirmanin psikolojideki anlami

Duygusal rahatsızlık: Kişi konuşulan konudan rahatsızlık duyuyorsa gözlerini kaçırması oldukça doğaldır. Psikolojik olarak hassas olan, rahatsız edici konulardan yüzleşmekten kaçınan kendisi için tehlikeli alanlara girmek istemeyen kişiler de konuşurken gözlerini kaçırabilir.

