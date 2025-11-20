Vietnam kabusu yaşıyor! Sel asma köprüyü yıktı

Vietnam'ın Lam Dong şehrinde yer alan Da Nhim Nehri üzerindeki Phu Thien asma köprüsü bu sabah sel nedeniyle yıkıldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, hidroelektrik santrallerinden kaynaklanan su sızıntıları sebebiyle köprünün geçişe kapatıldı ve bu sayede can kaybının önlendiği belirtildi.

120 METRELİK GEÇİŞ 3 KM'YE ÇIKTI

Köprünün yıkılışı, Duc Trong ve Ninh Gia ilçelerindeki yerel halkı normalde 120 metrelik geçiş yerine 3 km'lik alternatif bir yol kullanmak zorunda bıraktı.