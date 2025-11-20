Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu! Ölü ve yaralılar var

Sakarya'da Adapazarı-Mudurnu D-140 kara yolunda meydana gelen kazada; 41 yaşındaki Ümit Ş., yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak metrelerce yükseklikten şarampole uçtu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralılar Ç.Ç. (4), H.G. (12) ve sürücü Ümit Ş. ekipler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

YAŞLI KADIN KURTARILAMADI

Sürücü Ümit Ş. ağır yaralı olarak SEAH’a kaldırılırken, Ç.Ç. ve H.G. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Araçta bulunan Aynur Şahin (68) ise olay yerinde hayatını kaybetti.