DEAŞ jandarma karakoluna saldırdı! Çok sayıda ölü var

Batı Afrika ülkesi Nijer'de yer alan Tillaberi kasabasındaki Garbougna jandarma karakolu, DEAŞ'ın Sahel kolu ISGS tarafından saldırıya uğradı.

Saldırı sonucu, 17 asker hayatını kaybederken, 34 asker ise yaralandı. Birçok askerin de kayıp olduğu öğrenildi.

Saldırganların bazı askeri araçları ele geçirdiği, karakoldaki silah ve teçhizatı yağmaladıktan sonra bölgeden ayrıldığı kaydedildi.

SAHEL, TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ANA FAALİYET ALANI

Tillaberi, Mali, Nijer ve Burkina Faso sınırının oluşturduğu, Sahel'deki en kritik güvenlik üçgeni olarak bilinen Liptako Gourma bölgesinde yer alıyor.

Devlet gücünün zayıfladığı, yerleşim yerlerinin birbirine uzak olduğu çöl iklimine sahip bölge, terör örgütlerinin Sahel'deki ana faaliyet alanlarından biri kabul ediliyor.