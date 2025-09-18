Menü Kapat
23°
Dünya
ABD 4 silahlı grubu 'terör örgütü' ilan etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta faaliyet gösteren İran'a bağlı 4 silahlı grubu 'yabancı terör örgütü' listesine ekledi.

ABD 4 silahlı grubu 'terör örgütü' ilan etti
, Irak’ta faaliyet gösteren ’a bağlı 4 milis grubu yabancı terör örgütü ilan etti. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, "ABD dünyadaki terörizmin önde gelen destekçisi İran’a ve İran’a bağlı milis gruplarının ABD personel ve tesislerine yönelik saldırılarına karşı mücadelesini sürdürüyor. İran’a bağlı milis grupları El-Nuceba Hareketi, Ketaib Seyyid eş-Şuheda, Ensar Allah el-Awfiya Hareketi ve Ketaib el-İmam Ali yabancı terör örgütleri listesine alınmıştır" denildi.

ABD 4 silahlı grubu 'terör örgütü' ilan etti

"ABD VE KOALİSYON GÜÇLERİNE SALDIRDILAR"

Açıklamada, söz konusu grupların daha önce de Özel Olarak Tanımlanmış Küresel Terörist (SDGT) olarak nitelendirildiği belirtilerek, "İran bu milislerin Irak genelinde saldırı planlamasını, kolaylaştırmasını veya doğrudan gerçekleştirmesini mümkün kılan desteğini sağlamaya devam ediyor. İran'a bağlı gruplar, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği’ne ve ABD ile Koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere saldırılar düzenlemiştir. Bu gruplar genellikle İran’ın doğrudan rolünü gizlemek amacıyla ön isimler veya vekil gruplar kullanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

ABD 4 silahlı grubu 'terör örgütü' ilan etti

AMAÇ İRANLI MİLİSLERİN GELİRİNİ KESMEK

Açıklamada, söz konusu kararın ABD Başkanı Donald Trump’ın 2’nci Başkanlık Muhtırası kapsamında İran üzerindeki "azami baskı" politikasını desteklediği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Bu politika, İran rejimine ve İranlı milis gruplara giden gelirlerin kesilmesini hedeflemektedir. ABD, ulusal güvenlik çıkarlarını korumak ve teröristlere finansman ile kaynak sağlanmasını engellemek amacıyla elindeki tüm araçları kullanmaya devam edecektir" denildi.

