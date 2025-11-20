Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında şiddetli çatışma

Kategoriler
Suriye'de SDG adını kullanan Terör örgütü PKK/YPG, varılan mutabakata uymayarak terör faaliyetlerine devam ediyor. Bölgede Suriye ordusu ile terör örgütü arasında yeni çatışmalar yaşanıyor.
Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'nin haberine göre, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Rakka'nın doğu kırsalındaki Madaan ilçesinde Suriye ordusu noktalarına saldırdı.
Saldırının ardından çıkan şiddetli çatışmalarda Suriye ordusu, PKK/YPG'nin mevzilerine top atışlarıyla karşılık verdi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, terör örgütünün saldırısında Suriye ordusuna mensup birkaç asker yaşamını yitirdi.