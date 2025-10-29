Menü Kapat
12°
Dünya
 Banu İriç

PKK/YPG Suriye ordusunu vurdu: 2 asker hayatını kaybetti

Suriye'de PKK/YPG hala mutabakata uymayarak terör faaliyetlerini sürdürüyor. Suriye ordusuna ait noktaya füze saldırısı yapıldı.

PKK/YPG Suriye ordusunu vurdu: 2 asker hayatını kaybetti
AA
29.10.2025
29.10.2025
'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, 'in doğusundaki Tişrin Barajı çevresinde Suriye ordusuna ait bir noktayı güdümlü füze ile hedef alması sonucu 2 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin ağır yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın, Savunma Bakanlığı İletişim Dairesine dayandırdığı haberinde, SDG adını kullanan PKK/YPG'li teröristlerin, Halep'in doğu kırsalında Tişrin Barajı çevresindeki Suriye ordusuna ait bir noktaya güdümlü düzenlediği belirtildi.

2 ASKER YAŞAMINI YİTİRDİ

Saldırı sonucu 2 askerin yaşamını yitirdiği, bir askerin ise ağır yaralandığı kaydedildi.

Haberde, "SDG güçleri, ordu noktalarını hedef alarak ve askerlerini öldürerek, daha önceki tüm uzlaşı ve anlaşmaları bir kez daha reddettiğini açıkça ortaya koydu." ifadesine yer verildi.

10 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG arasında mutabakat imzalanmış, ancak 6 Ekim'de Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde, Suriye ordusu ile SDG adını kullanan PKK/YPG arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Suriye Savunma Bakanlığı, söz konusu çatışmaların ardından ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.

