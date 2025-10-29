Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
 Banu İriç

Suriye Kosova'yı tanıdı: Şara'ya teşekkür

Suriye Arap Cumhuriyeti, Kosova'yı resmen tanıdı. Kosova yönetimi iki halkın da yaşadıkları sıkıntıları anımsatarak bu tarihi adım için teşekkür etti.

Suriye Kosova'yı tanıdı: Şara'ya teşekkür
Arap Cumhuriyeti Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı bugün başkent Riyad'da Suriye, ve arasında üçlü bir toplantının ardından Kosova'yı tanıdığını açıkladı.

Açıklamada, toplantıda ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin, konsolosluk çalışmalarının düzenlenmesinin ve işbirliği perspektiflerinin ele alındığı ifade edilerek, "Bu bağlamda Suriye Arap Cumhuriyeti, Kosova Cumhuriyeti'ni egemen ve bağımsız bir devlet olarak resmen tanıdığını ilan eder. Suriye, iki halkın çıkarlarına hizmet edecek şekilde, karşılıklı saygıya dayalı ikili ilişkiler kurmaya istekli olduğunu ve Balkanlar ile dünya güvenliğine katkı sağlamak istediğini vurgular." denildi.

İKİ ÜLKE ARASINDA İŞ BİRLİĞİ ADIMI

Suriye'nin, dış politikasında yürüttüğü kapsamlı gözden geçirme süreci kapsamında bu adımı attığı vurgulanan açıklamada, Suriye'nin karşılıklı saygı, ortak çıkarlar ve iç işlere karışmama ilkeleri doğrultusunda tüm dünya ülkeleriyle işbirliğine açık olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kosova'nın bağımsızlığının tanınmasının, "Arap dünyası adına net ve yorum götürmez bir tutum" olduğu vurgulanarak, "Şam yönetimi, Kosova Cumhuriyeti ile çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmeyi ve iki ülke ile halkın ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde uluslararası platformlarda diplomatik koordinasyonu artırmayı hedeflemektedir." ifadeleri yer aldı.

Suriye Kosova'yı tanıdı: Şara'ya teşekkür

KOSOVA'DAN ŞARA'YA TEŞEKKÜR: "İKİ HALK ÇOK ACI ÇEKTİ"

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise ülkesini tanıyan Suriye yönetimine teşekkür etti.

Osmani, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da varılan anlaşmayla Suriye'nin Kosova'yı resmen tanıdığını anımsattı.

Kosova'yı tanıma kararı ve halkına verdiği destekten dolayı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya teşekkür eden Osmani, "Kosova ve Suriye halkları özgürlüklerine kavuşmak için çok acı çekti ve fedakarlık yaptı. Bu nedenle bugün gerçekleşen karşılıklı tanıma sadece devlet egemenliği ile ilgili değil aynı zamanda birçok neslin özgür yaşama uğruna yaptığı fedakarlıkların da tanınmasıdır." ifadelerini kullandı.

Kosova'nın artık 120 ülke tarafından tanındığına dikkati çeken Osmani, Kosova Cumhuriyeti'nin ilerlemeye devam ettiğine ve bunu durdurabilecek hiçbir şeyin olmadığına vurgu yaptı.

Suriye Kosova'yı tanıdı: Şara'ya teşekkür

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Türkiye'nin başını çektiği çok sayıda ülke Kosova'nın bağımsızlığını hemen tanımış, son tanınma kararları 26 Mart'ta Kenya'dan ve 12 Nisan'da Sudan'dan gelmişti.

ABD'den Suriye'deki üslere asker ve ekipman sevkiyatı
Kosova'da Albin Kurti'nin başkanlığındaki yeni hükümet meclisten güvenoyu alamadı
#dışişleri bakanı
#suriye
#suudi arabistan
#diplomasi
#bağımsızlık
#Kosova
#Tanıma
#Dünya
