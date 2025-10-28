ABD'den Suriye'deki üslere asker ve ekipman sevkiyatı

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan askeri üslerine ABD ordusu kargo uçaklarıyla yeni ekipman ve personel intikal ettirdi.

Bu ayın 24 ve 27'sinde ABD'ye ait 3 askeri kargo uçağı Haseke'deki Rümeylan üssüne iniş yaparken, 24’ünde inen uçakta haberleşme teçhizatı ile insansız hava araçlarının yer aldığı kaydedildi.

Üç gün sonra gelen 2 uçak ise 22 askerle birlikte teknik cihazlar ve uydu üzerinden coğrafi tarama ve konum belirleme sistemlerine ait ekipman taşıdı.

IRAK SINIR KAPISINDAN GEÇTİLER

Öte yandan, yine son bir haftada Irak'taki El-Velid Sınır Kapısından geçen 27 araçlık lojistik konvoy, ABD'nin Haseke'de ana üslerinden biri haline getirdiği Kasrek köyündeki üsse ulaştı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Haziran 2025 tarihindeki açıklamasında, "Suriye'de bizim askeri üslerimizin azalması da gerçekleşti. (ABD üs sayısı) 8 üsten düştük, 5, 3 ve sonunda 1'e düşecek." demişti.