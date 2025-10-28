Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD'den Suriye'deki üslere asker ve ekipman sevkiyatı

ABD ordusu, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin bulunduğu askeri üslere kara ve hava yoluyla asker silah sevkiyatı gerçekleştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'den Suriye'deki üslere asker ve ekipman sevkiyatı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 16:52

'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan askeri üslerine ordusu kargo uçaklarıyla yeni ekipman ve personel intikal ettirdi.

Bu ayın 24 ve 27'sinde ABD'ye ait 3 askeri kargo uçağı 'deki Rümeylan üssüne iniş yaparken, 24’ünde inen uçakta haberleşme teçhizatı ile insansız hava araçlarının yer aldığı kaydedildi.

Üç gün sonra gelen 2 uçak ise 22 askerle birlikte teknik cihazlar ve uydu üzerinden coğrafi tarama ve konum belirleme sistemlerine ait ekipman taşıdı.

ABD'den Suriye'deki üslere asker ve ekipman sevkiyatı

IRAK SINIR KAPISINDAN GEÇTİLER

Öte yandan, yine son bir haftada Irak'taki El-Velid Sınır Kapısından geçen 27 araçlık konvoy, ABD'nin Haseke'de ana üslerinden biri haline getirdiği Kasrek köyündeki üsse ulaştı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Haziran 2025 tarihindeki açıklamasında, "Suriye'de bizim askeri üslerimizin azalması da gerçekleşti. (ABD üs sayısı) 8 üsten düştük, 5, 3 ve sonunda 1'e düşecek." demişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TSK'nın görev süresi uzatıldı: Lübnan, Irak ve Suriye tezkereleri geçti
Putin-Trump görüşmesi neden gerçekleşmiyor? Moskova Alaska'daki tekliflerin onaylanmasını istiyor
ETİKETLER
#abd
#suriye
#haseke
#lojistik
#Irak Konsolosluğu
#Askeri Üss
#Pkk/ypg
#Pkk/ypg
#Lojistik Konvoy
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.