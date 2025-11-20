Nvidia rüzgârı Avrupa’ya esti: Borsalarda yüzler gülüyor

Kategoriler
Avrupa borsaları, sabah saatlerinden itibaren Nvidia'nın güçlü bilançosunun yarattığı rüzgârla yukarı yönlü bir seyir izliyor. Teknoloji hisselerinde son günlerde artan düzeltme endişeleri, şirketin beklentileri aşan sonuçlarıyla şimdilik geri planda kalmış görünüyor.
Saatler 11.20’yi gösterirken Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1’lik artışla 567 puana yükselmiş durumda. Londra’da FTSE 100 yüzde 0,7, Frankfurt’ta DAX 40 yüzde 0,9 ve Paris’te CAC 40 yüzde 1,2 primli seyrediyor. İtalya ve İspanya’da da tablo benzer: FTSE MIB 30 yüzde 1,1, IBEX 35 ise yüzde 0,4 yükselişte.
Küresel piyasalarda da benzer bir iyimserlik hâkim. Nvidia’nın bilançosu, ABD’de teknoloji hisselerinin son dönemde yaşadığı baskıyı biraz olsun hafifletmiş durumda. Ancak günün asıl kritik verisi, ABD’de açıklanacak eylül ayı istihdam raporu.
Analistlere göre iş gücü piyasasına ilişkin veriler zayıf gelirse, Fed’in olası faiz indirimine yönelik beklentiler yeniden güçlenebilir. Yani piyasalar, adeta nefesini tutmuş bu rapora odaklanmış durumda.
Öte yandan Avrupa'da açıklanan veriler de yakından takip ediliyor. Almanya’da ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 1,8 gerileyerek tahminlerin altında kaldı. Aylık veride ise yüzde 0,1’lik hafif bir artış var. Ekonomistler, bu düşük seyrin enflasyon tarafında baskının azalmaya devam ettiğini gösterdiğini söylüyor.
Rusya-Ukrayna hattındaki gelişmeler de yatırımcıların radarında. Piyasalarda iyimser bir hava olsa da, bölgede devam eden gerilimler belirsizliği tamamen ortadan kaldırmış değil. Bugün ayrıca Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi başta olmak üzere yoğun veri akışı takip edilecek.