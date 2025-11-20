Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan istifa etti

Göksel Aşan Kimdir?

Göksel Aşan 24 Temmuz 1966 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini 1987'de İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde tamamladı. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora eğitimini 1991-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi alanında aldı. 1988-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Göksel Aşan, doktora derecesini aldıktan sonra 1998 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev aldı. 2008 yılında "Doçent" olan Göksel Aşan, 2017 ise yılında Prof. Dr. unvanını almıştır. Uzun yıllardır İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde çeşitli görevler alan Göksel Aşan, Temmuz 2018’den beri İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. 16 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına atandı. 10 Nisan 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı görevine atanan Göksel Aşan, 19 Kasım 2025'te kişisel sebeplerden dolayı istifa ettiğini duyurdu.