Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan istifa etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan, 7 ay önce atandığı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı görevinden ayrıldı. İstifa gerekçesini açıklayan Aşan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan istifa etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 05:58
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 06:04

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan, 7 aydır sürdürdüğü görevinden etti.

10 Nisan'dan bu yana yürüttüğü görevden istifa gerekçesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklayan Aşan, söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan istifa etti

"KİŞİSEL NEDENLERDEN ÖTÜRÜ..."

"Dün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızdan kişisel nedenlerden ötürü başdanışmanlık görevimden affımı talep ettim. Geçtiğimiz 7 yıl boyunca bana liderliği altında ülkeme hizmet etme imkanını tanıdığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra da sağlığım el verdiği müddetçe ülkeme hizmete devam edeceğim.

HELALLİK İSTEDİ

Görev yaptığım süre içerisinde ismini sayamayacağım bir çok insanın desteğini ve dostluğunu gördüm; haklarını helal etsinler. Rabbim bahtımızı, yolumuzu açık etsin."

https://x.com/asan_goksel/status/1991177536303145297

Sıkça Sorulan Sorular

Göksel Aşan Kimdir?
Göksel Aşan 24 Temmuz 1966 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini 1987'de İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde tamamladı. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora eğitimini 1991-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi alanında aldı. 1988-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Göksel Aşan, doktora derecesini aldıktan sonra 1998 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev aldı. 2008 yılında "Doçent" olan Göksel Aşan, 2017 ise yılında Prof. Dr. unvanını almıştır. Uzun yıllardır İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde çeşitli görevler alan Göksel Aşan, Temmuz 2018’den beri İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. 16 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına atandı. 10 Nisan 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı görevine atanan Göksel Aşan, 19 Kasım 2025'te kişisel sebeplerden dolayı istifa ettiğini duyurdu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Hasan Can Kaya tepkisi: Bu şarlatan
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AK Parti'den ilk açıklama geldi! 8 il başkanı peş peşe istifa etmişti
ETİKETLER
#istifa
#Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
#Göksel Aşan
#Kişisel Nedenler
#Yöneticiler
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.