Konya'da hafif ticari araç şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var

Konya'da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. Şarampole devrilen araçta ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Konya Ereğli karayolunda meydana geldi. Ekrem Şabanoğlu (52) idaresindeki 48 AFJ 543 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALI

Kazada araç sürücüsü Ekrem Şabanoğlu hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan T.Y. (52), A.Ş. (48) ve A.P. (59) ise yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından kazada can veren Ekrem Şabanoğlu’nun cansız bedeni Konya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.