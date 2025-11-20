Menü Kapat
İzmir'de feci kaza! 17 yaşındaki Ceylin Işık kurtarılamadı

İzmir'de mıcırlı yolda ilerleyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Kazada araçtan fırlayarak ağır yaralanan 17 yaşındaki Ceylin Işık, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kusurlu sürücünün serbest bırakılmasına isyan eden genç kızın ailesi adalet bekliyor.

İzmir'de feci kaza! 17 yaşındaki Ceylin Işık kurtarılamadı
- karayolunda meydana gelen sırasında araçtan fırlayan genç kız hayata tutunamadı.

Kaza, 8 Kasım gecesi saat 22.00 sıralarında Selçuk’un Çamlık-Acarlar Mahallesi anayol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Y. yönetimindeki 35 NFM 39 plakalı araç, mıcırlı yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, araçta bulunan 17 yaşındaki Ceylin Işık araçtan fırladı.

İzmir'de feci kaza! 17 yaşındaki Ceylin Işık kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç dışına fırlayan Ceylin Işık ağır olmak üzere, S.Y. ile yolcu konumundaki E.B. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

17 YAŞINDAKİ CEYLİN KURTARILAMADI

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ceylin Işık hayatını kaybetti. S.Y. ve E.B.’nin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İzmir'de feci kaza! 17 yaşındaki Ceylin Işık kurtarılamadı

ACILI AİLE ADALET BEKLİYOR

Aile yakınları, kazanın yaşandığı yol çalışması bölgesinde yeterli uyarı levhası bulunmadığını ve güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu savundu. İhmallerin kazada büyük payı olduğunu öne süren aile, sorumlular hakkında işlem yapılmasını talep etti.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü S.Y.'nin mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına da isyan eden genç kızın ailesi, “Adalet istiyoruz. Sürücünün tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz. Bu süreçte hakkımızı sonuna kadar arayacağız” diyerek karara tepki gösterdi.

İzmir'de feci kaza! 17 yaşındaki Ceylin Işık kurtarılamadı

HAYALLERİ YARIM KALDI

Öte yandan Ceylin Işık’ın liseyi birincilikle bitirdiği, uçak gövde-motor bölümünde onur belgesi aldığı ve üniversite sınavını kazanarak uçak mühendisi olmayı hedeflediği öğrenildi.

