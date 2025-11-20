FIFA dünya sıralaması açıklandı: A Milli Takım yükselişte

Kategoriler
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), kasım ayı dünya sıralamasını açıkladı.
A Milli Takım, kasım ayında 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaştığı Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederken, dünya 1 numarası İspanya ile 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçların ardından kasım ayı dünya sıralamasına göre; Türkiye, 1582,69 puana ulaşarak bir basamak yükselip 25'inci sıraya çıktı.
Ay-yıldızlı ekip, FIFA klasmanında Haziran 2017'den bu yana en iyi derecesini elde etti. Türkiye, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde 1 Haziran 2017'de açıklanan dünya sıralamasında 25'inci sırada yer almıştı.
İspanya'nın liderliğini sürdürdüğü FIFA dünya klasmanında Arjantin ikinci, Fransa da üçüncü sıradaki yerini korudu.
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler ve puanları şöyle: