19°
Yaşam
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Küçükçekmece Marmaray durağında intihar!

Küçükçekmece'deki Marmaray durağında akşam saatlerinde acı bir olay yaşandı. Kendini raylara atan bir erkek, trenin altında kalarak can verdi. Olayın ardından seferlerde bir süre aksama yaşandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.11.2025
01:15
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
01:15

'un ilçesinde durağında vakası yaşandı.

RAYLARA ATLAYIP İNTİHAR ETTİ

Erkek bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle tren geldiği sırada raylara atladı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Küçükçekmece Marmaray durağında intihar!

Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alarak raylarda incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından ölen şahsın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

SEFERLER AKSADI

Olay nedeniyle Gebze yönüne seferlerde bir süre aksama yaşandı.

Küçükçekmece Marmaray durağında intihar!

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Marmaray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Küçükçekmece istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır. Yolcularımıza önemle duyurulur." denildi.

Bir saat sonra yapılan ikinci duyuruyla seferlerin yeniden normale döndüğü belirtildi.

ETİKETLER
#istanbul
#küçükçekmece
#intihar
#marmaray
#Trafik Aksama
#Yaşam
