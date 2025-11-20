Küçükçekmece Marmaray durağında intihar!

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Marmaray durağında intihar vakası yaşandı.

RAYLARA ATLAYIP İNTİHAR ETTİ

Erkek bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle tren geldiği sırada raylara atladı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alarak raylarda incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından ölen şahsın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

SEFERLER AKSADI

Olay nedeniyle Gebze yönüne seferlerde bir süre aksama yaşandı.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Marmaray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Küçükçekmece istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır. Yolcularımıza önemle duyurulur." denildi.

Bir saat sonra yapılan ikinci duyuruyla seferlerin yeniden normale döndüğü belirtildi.