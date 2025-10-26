Marmaray'da yine acı olay! Genç kadın kendini raylara bıraktı

Üsküdar Marmaray İstasyonu'nun Gebze istikametinde saat 15.00 sıralarında acı bir olay yaşandı. D.M. (26) isimli kadın, tren istasyona yaklaştığı sırada raylara atladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, olay yeri inceleme ve UMKE ekipleri sevk edildi.

OLAY SONRASI SEFERLER TEK HATA DÜŞTÜ

Ekiplerin yaptığı incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Marmaray seferleri bir süre tek hattan sağlandı. Bu nedenle istasyonda uzun yolcu kuyrukları oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.