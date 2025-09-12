Marmaray'da üzücü olay! Bir kişi kendini raylara bıraktı

Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 16.30 sıralarında bir kişi, tren gelirken kendisini raylara bırakarak canına kıydı. Acı olay sonrası şahıs hayatını kaybetti.

SEFERLER TEK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Yenikapı istasyonunda olayla ilgili inceleme için seferler tek hat üzerinden gecikmeli olarak yapılmaya başlandı. Halkalı yönüne seferler sürerken Gebze yönüne seferler bir süre yapılamadı. Meydana gelen yoğunluk Kazlıçeşme istasyonunda görüntülendi.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Marmaray'dan acı olayla ilgili bir açıklama yapıldı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sayın yolcularımız;

Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 16.30'da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.

Yolcularımıza önemle duyurulur."

https://x.com/Marmaraytcdd/status/1966500098994516166