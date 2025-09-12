Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Marmaray'da üzücü olay! Bir kişi kendini raylara bıraktı

İstanbul'da toplu ulaşımda sık tercih edilen Marmaray'da üzücü bir olay yaşandı. Bir kişi Yenikapı istasyonunda kendisini raylara bırakarak canına kıydı. Olay sonrası tren seferlerinin tek hat üzerinden devam etmesi nedeniyle seferler bir süre gecikmeli olarak yapıldı. Acı olayla ilgili Marmaray'dan açıklama geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 18:10

istasyonunda saat 16.30 sıralarında bir kişi, tren gelirken kendisini raylara bırakarak canına kıydı. Acı olay sonrası şahıs hayatını kaybetti.

SEFERLER TEK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Yenikapı istasyonunda olayla ilgili inceleme için seferler tek hat üzerinden gecikmeli olarak yapılmaya başlandı. Halkalı yönüne seferler sürerken Gebze yönüne seferler bir süre yapılamadı. Meydana gelen yoğunluk Kazlıçeşme istasyonunda görüntülendi.

Marmaray'da üzücü olay! Bir kişi kendini raylara bıraktı

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Marmaray'dan acı olayla ilgili bir açıklama yapıldı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sayın yolcularımız;

Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 16.30'da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.

Yolcularımıza önemle duyurulur."

https://x.com/Marmaraytcdd/status/1966500098994516166

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul köprüleri satılıyor iddiası! İletişim Başkanlığı tarafından açıklama geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şehir dışında üniversite okumak cep yakıyor: Aylık giderler asgari ücretin iki katına çıktı!
ETİKETLER
#intihar
#marmaray
#yenikapı
#Tren Rayları
#Sefer Gecikmesi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.