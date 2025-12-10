Mahalle savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var

Hatay'ın Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi akşam saatlerinde savaş alanına döndü. Mahallede yaşayan iki aile arasında arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

1 ÖLÜ, 6 YARALI

Tarafların bıçak da kullandığı kavgada yaralanan İ.K, T.A, R.K, Y.K, Y.A, A.K. ve Y.K. çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 43 yaşındaki İ.K, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

JANDARMA DA HASTANELİK OLDU

Ayrıca kavgaya karışanların dışında olaya müdahale eden bir jandarma personeli de yüzüne taş gelmesi sonucu çene bölgesinden hafif şekilde yaralandı.

KAVGAYA MÜDAHALE ANI KAMERADA

Aileler arasında yaşanan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga anı ile jandarma ekiplerinin havaya ateş açarak grupları ayırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekiplerinin mahallede geniş güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi.