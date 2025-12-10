Menü Kapat
Editor
Onur Kaya
 | Onur Kaya

Yeni nesil suç örgütlerine operasyon! Saldırı timi yakalandı: Tutuklamalar var

İstanbul'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Birçok ilçede iş yerlerine saldırı düzenleyen ve silahlı tehdit eylemlerine karışan 42 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütleriyle bağlantısı tespit edilen zanlılardan 41'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 03:38
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 03:53

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün, yeni nesil suç örgütleri ile ilgili birçok adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, iş yerlerine yönelik , ve olayları gerçekleştirdiği tespit edilen şahıslar gözaltına alındı.

İŞ YERLERİNE SALDIRAN ONLARCA ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan operasyonlarda;

  • 22.11.2025 tarihinde Ataşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleşen silahlı saldırı eylemi ile alakalı tespit edilen 2 şüpheli şahıs,
  • 25.11.2025 tarihinde Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleşen silahlı saldırı eylemi ile alakalı tespit edilen 4 şüpheli şahıs,
  • 28.11.2025 tarihinde Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen eylem ile alakalı tespit edilen 17 şüpheli şahıs,
  • 29.11.2025 tarihinde Bahçelievler ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen eylem ile alakalı tespit edilen 2 şüpheli şahıs, 01.12.2025 tarihinde 1 kişiye yönelik gerçekleşen tehdit eylemi ile alakalı tespit edilen 2 şüpheli şahıs,
  • 04.12.2025 tarihinde Şişli ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleşen silahlı saldırı eylemi ile alakalı tespit edilen 4 şüpheli şahıs,
  • 01.12.2025 tarihinde Beşiktaş ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 1 şüpheli şahıs, 03.12.2025 tarihinde 1 kişiye yönelik eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 6 şüpheli şahıs, 05.12.2025 tarihinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 4 şüpheli şahıs olmak üzere toplamda 42 şahıs farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.
Yeni nesil suç örgütlerine operasyon! Saldırı timi yakalandı: Tutuklamalar var

4 FARKLI EYLEM AYDINLATILDI

Ayrıca çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde; 25.11.2025 tarihinde Beyoğlu ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleşen silahlı saldırı eylemi ve aynı şahsa ait araca yönelik kundaklama eylemi, 04.12.2025 tarihinde Sultangazi ilçesinde bir araca yönelik kurşunlama eylemi, 05.12.2025 tarihinde Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleşen silahlı saldırı eylemi olmak üzere 4 farklı eylem aydınlatıldı.

Yeni nesil suç örgütlerine operasyon! Saldırı timi yakalandı: Tutuklamalar var

41 ÖRGÜT ÜYESİ TUTUKLANDI

Öte yandan operasyonda yakalanan suç örgütü üyesi 41 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yeni nesil suç örgütlerine operasyon! Saldırı timi yakalandı: Tutuklamalar var
