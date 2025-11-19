A Milli Takım'da İspanya kritikleri: "Bizden korkmaları gerektiğini anladılar"

Türkiye, 2026 Dünya Kupası yolunda İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Zorlu mücadeleyi değerlendiren Deniz Gül, Salih Özcan ve Altay Bayındır; farklı detayları öne çıkardı.

SALİH ÖZCAN'DAN PLAY-OFF ÖNCESİ RAKİPLERE MESAJ

"Maça öz güvenli girdik. 6-0'dan sonra bir cevap vermemiz gerektiğini konuştuk. Kaybedecek bir şeyimiz yoktu. Baskı daha azdı. Kendimize güveniyoruz ve o şekilde play-offlara katılacağız. Hedefimiz Dünya Kupası. Play-off aşamasında özellikle istediğim bir takım yok. Bu maçı izledikten sonra rakipler de bizden korkmaları gerektiğini anlar."

DENİZ GÜL VE A MİLLİ TAKIM'DA İLK 11 HEYECANI

"Çok zor bir maç oynadık. İlk 11'de oynadığım için ve gol attığım için çok mutluyum. 6-0 kaybettiğimiz için ilk maçtan sonra, çok zordu burada oynamak. İspanya takımı gerçekten iyi, bizim için bu sonuç değerli."

ALTAY BAYINDIR'DAN VINCENZO MONTELLA'YA DESTEK

"Galibiyete yakındık. Berabere kaldığımız için üzüldük. İyi mücadele ettik. Güzel bir maç oldu ülkemiz adına. Bundan sonra önümüze bakacağız. Rakibi iyi analiz ettik. Biz de Türkiye'yiz, sonuna kadar mücadele ederiz her zaman. Böyle bir maç oynamaya şahsen de ihtiyacım vardı. İnşallah en iyi şekilde play-off etabına hazırlanacağız. Mert ağabey zaten büyüğümüz, kalede rekabet yüksek. Uğurcan ve Muhammet de aynı şekilde, hepimiz rekabet halindeyiz. Hocam şans verirse oynarım, şans vermezse her zaman desteklerim. Benim yapım böyle."