19°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

A Milli Takım'da İspanya kritikleri: "Bizden korkmaları gerektiğini anladılar"

A Milli Takım'da İspanya beraberliği sonrasında TV8'e röportajlar geldi. Milli yıldızlar, zorlu maçın ardından kritik noktalara dikkat çekti.

A Milli Takım'da İspanya kritikleri:
Türkiye, 2026 Dünya Kupası yolunda İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Zorlu mücadeleyi değerlendiren Deniz Gül, Salih Özcan ve Altay Bayındır; farklı detayları öne çıkardı.

A Milli Takım'da İspanya kritikleri: "Bizden korkmaları gerektiğini anladılar"

SALİH ÖZCAN'DAN PLAY-OFF ÖNCESİ RAKİPLERE MESAJ

"Maça öz güvenli girdik. 6-0'dan sonra bir cevap vermemiz gerektiğini konuştuk. Kaybedecek bir şeyimiz yoktu. Baskı daha azdı. Kendimize güveniyoruz ve o şekilde play-offlara katılacağız. Hedefimiz Dünya Kupası. Play-off aşamasında özellikle istediğim bir takım yok. Bu maçı izledikten sonra rakipler de bizden korkmaları gerektiğini anlar."

A Milli Takım'da İspanya kritikleri: "Bizden korkmaları gerektiğini anladılar"

DENİZ GÜL VE A MİLLİ TAKIM'DA İLK 11 HEYECANI

"Çok zor bir maç oynadık. İlk 11'de oynadığım için ve gol attığım için çok mutluyum. 6-0 kaybettiğimiz için ilk maçtan sonra, çok zordu burada oynamak. İspanya takımı gerçekten iyi, bizim için bu sonuç değerli."

A Milli Takım'da İspanya kritikleri: "Bizden korkmaları gerektiğini anladılar"

ALTAY BAYINDIR'DAN VINCENZO MONTELLA'YA DESTEK

"Galibiyete yakındık. Berabere kaldığımız için üzüldük. İyi mücadele ettik. Güzel bir maç oldu ülkemiz adına. Bundan sonra önümüze bakacağız. Rakibi iyi analiz ettik. Biz de Türkiye'yiz, sonuna kadar mücadele ederiz her zaman. Böyle bir maç oynamaya şahsen de ihtiyacım vardı. İnşallah en iyi şekilde play-off etabına hazırlanacağız. Mert ağabey zaten büyüğümüz, kalede rekabet yüksek. Uğurcan ve Muhammet de aynı şekilde, hepimiz rekabet halindeyiz. Hocam şans verirse oynarım, şans vermezse her zaman desteklerim. Benim yapım böyle."

Sıkça Sorulan Sorular

A MİLLİ TAKIM PLAY-OFF SÜRECİNDE KİMLE EŞLEŞEBİLİR?
Türkiye; Romanya, İsveç, Kuzey İrlanda ve Kuzey Makedonya arasından bir ülkeyle maça çıkacak.
#Spor
