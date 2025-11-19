Türkiye'nin İspanya maçı sonrasında Önder Özen'den kritik yorum: "Stadyumda şok yaşandı, hiç beklemiyorlardı"

Türkiye; 2026 Dünya Kupası yolunda, İspanya'ya ilk kez gol atan ve puan alan takım oldu. A Milli Takım'ın performansını NEO Spor YouTube kanalında yorumlayan Önder Özen, spesifik bir akşam olduğunu belirtti.

A MİLLİ TAKIM'IN İSPANYA BERABERLİĞİ İÇİN ÖNDER ÖZEN'DEN FARKLI DETAYLAR

"Harika bir geceydi. Rakibimiz dünya sıralamasında birinci basamakta. İspanya, hem son Avrupa şampiyonu hem de olimpiyatın futbol klasmanında da yine son zafere uzanan takım! Bugün Olimpiyat şampiyonu takımdan oyuncular da vardı İspanya'nın ilk 11'inde. Deplasmanda oynuyoruz ve şu ana kadar hiç gol yememiş bir ekibe 2 gol atıyoruz! 12-13 tane gol girişimimiz var, hücumda zenginlik de gösterdik. İlk devre oyunumuz beğenilmemiş olabilir ama ikinci yarıya çok iyi girdik ve vites artırdık. İlk 45 dakikada savunmamız kötüydü ama ikinci yarıda daha derli topluyduk. Öne gittikçe etkili olduk, oyunda üstünlüğü aldık. Golleri bulduk. Milli takımda ilk kez ilk 11 oynayan Deniz gol attı, alkışlıyorum. İkinci golümüz de harikaydı, stadyumda bir şok oldu. Hiç beklemiyorlardı. Bu sonuç çok spesifik. Dünya basını bu maçı gündeme taşıyacaktır. Grupta sıralama belli olsa da bu sonuç ses getirir, çok formda bir ekibe karşı iyiydik. Bütün emeği geçenleri, başta Vincenzo Montella olmak üzere hepsini kutluyorum. Gurur duyduk. Hepsini kutluyorum."