TGRT Haber
19°
Spor
Türkiye'nin İspanya maçı sonrasında Önder Özen'den kritik yorum: "Stadyumda şok yaşandı, hiç beklemiyorlardı"

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya deplasmanına çıktı. Ay yıldızlılar zorlu maçtan 2-2 beraberlikle ayrılırken, Önder Özen'den de karşılaşmaya dair çarpıcı analizler geldi.

Türkiye'nin İspanya maçı sonrasında Önder Özen'den kritik yorum:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.11.2025
01:08
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
01:11

Türkiye; 2026 Dünya Kupası yolunda, İspanya'ya ilk kez gol atan ve puan alan takım oldu. A Milli Takım'ın performansını NEO YouTube kanalında yorumlayan Önder Özen, spesifik bir akşam olduğunu belirtti.

Türkiye'nin İspanya maçı sonrasında Önder Özen'den kritik yorum: "Stadyumda şok yaşandı, hiç beklemiyorlardı"

A MİLLİ TAKIM'IN İSPANYA BERABERLİĞİ İÇİN ÖNDER ÖZEN'DEN FARKLI DETAYLAR

"Harika bir geceydi. Rakibimiz dünya sıralamasında birinci basamakta. İspanya, hem son Avrupa şampiyonu hem de olimpiyatın futbol klasmanında da yine son zafere uzanan takım! Bugün Olimpiyat şampiyonu takımdan oyuncular da vardı İspanya'nın ilk 11'inde. Deplasmanda oynuyoruz ve şu ana kadar hiç gol yememiş bir ekibe 2 gol atıyoruz! 12-13 tane gol girişimimiz var, hücumda zenginlik de gösterdik. İlk devre oyunumuz beğenilmemiş olabilir ama ikinci yarıya çok iyi girdik ve vites artırdık. İlk 45 dakikada savunmamız kötüydü ama ikinci yarıda daha derli topluyduk. Öne gittikçe etkili olduk, oyunda üstünlüğü aldık. Golleri bulduk. Milli takımda ilk kez ilk 11 oynayan Deniz gol attı, alkışlıyorum. İkinci golümüz de harikaydı, stadyumda bir şok oldu. Hiç beklemiyorlardı. Bu sonuç çok spesifik. Dünya basını bu maçı gündeme taşıyacaktır. Grupta sıralama belli olsa da bu sonuç ses getirir, çok formda bir ekibe karşı iyiydik. Bütün emeği geçenleri, başta Vincenzo Montella olmak üzere hepsini kutluyorum. Gurur duyduk. Hepsini kutluyorum."

Türkiye'nin İspanya maçı sonrasında Önder Özen'den kritik yorum: "Stadyumda şok yaşandı, hiç beklemiyorlardı"

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE ŞİMDİ HANGİ AŞAMADA?
Milliler, play-off aşamasındaki rakibinin netleşmesini bekleyecek.
#Spor
#Spor
#Spor
