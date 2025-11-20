FETÖ'den aranan firari hükümlü saklandığı evde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve firari şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Muğla'nın Dalaman ilçesinde operasyon düzenlendi.

FİRARİ FETÖ HÜKÜMLÜSÜ GÖZALTINDA

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Batman İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K. isimli şahıs, saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan FETÖ'cü hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.